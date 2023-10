Novo Call of Duty MW3 ganha trailer com mapas remasterizados e mais

Call of Duty: Modern Warfare 3 teve seu novo trailer de multiplayer revelado pela Activision , no qual exibe mapas remasterizados de Call of Duty: Modern Warfare 2 de 2009 e mais detalhes sobre sua jogabilidade. Ao som de "Till I Collapse", do rapper Eminem, o vídeo mostra tiroteios e algumas fases favoritas dos usuários, entre eles o clássico Favela, que se passa no Rio de Janeiro.

Por fim, também foi confirmada uma fase beta de testes no PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) neste final de semana (6). Além dos consoles da Sony, Call of Duty: Modern Warfare 3 será lançado em 10 de novembro para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC (via Steam e Battle.net).

Call of Duty: Modern Warfare 3 exibe seus mapas remasterizados em trailer multiplayer repleto de ação — Foto: Reprodução/Call of Duty

👉 Onde comprar jogos de Xbox mais em conta? Saiba no Fórum do TechTudo

O trailer mostra os 16 mapas originais de lançamento de Call of Duty: Modern Warfare 2 remasterizados com novos visuais, entre eles:

Afghan;

Derail;

Estate;

Favela;

Karachi;

Highrise;

Invasion;

Quarry;

Rundown;

Rust;

Scrapyard;

Skidrow;

Sub Base;

Terminal;

Underpass;

Wasteland.

Ainda é possível ver detalhes da gameplay, como a confirmação de técnicas como o slide cancel, a capacidade de se segurar nas bordas de plataformas e o retorno de trechos aquáticos. No trailer, aparecem ainda novos veículos que usuários poderão pilotar, além de diversas skins e operadores.

A Activision promete revelar ainda mais detalhes sobre o multiplayer do jogo durante a apresentação digital Call of Duty Next, em 5 de outubro. Nesse evento, serão mostrados também o novo mapa de Call of Duty: Warzone, a versão para smartphones em Warzone Mobile e o modo Zombies de Modern Warfare 3 que está sendo desenvolvido pela Treyarch, enquanto o resto do game foi produzido pela Sledgehammer em colaboração com a Infinity Ward.

Neste final de semana (6) começa a fase de testes beta, exclusivamente no PS5 e PS4. Já os usuários das outras plataformas poderão jogar no próximo final de semana (12) com suporte a crossplay entre os consoles. A beta traz 5 mapas de Call of Duty: Modern Warfare 3: Favela, Estate, Rust, Skidrow e High Rise, além das experiências Ground War com batalhas em larga escala. Confira as datas em que cada jogador poderá acessar.

Primeiro final de semana da beta de Call of Duty: MW3

De 6 a 8 de outubro - Jogadores no PS5 e PS4 com pré-venda

De 8 a 10 de outubro - Todos os jogadores no PS5 e PS4

Segundo final de semana da beta de Call of Duty: MW3

De 12 a 13 de outubro - Jogadores no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC com pré-venda

De 14 a 16 de outubro - Todos os jogadores no PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC

🎥 5 jogos essenciais para PlayStation que todo jogador deveria conhecer