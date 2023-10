Novo chip para celulares Android ultrapassa iPhone 15 Pro Max em teste

Após o lançamento oficial do Snapdragon 8 Gen 3 , os primeiros testes de benchmark revelaram que o novo chip da Qualcomm pode rivalizar e até ultrapassar o iPhone 15 Pro Max , que tem o A17 Pro como processador. De acordo com o site 9to5Google, o hardware atingiu a marca de 7.501 pontos no software Geenkbench 6, acima dos 7.237 pontos do celular da Apple , e 2.139.281 pontos no app AnTuTu, contra 1.487.203 do aparelho da Maçã.

O que surpreende neste resultado é o fato de o Snapdragon 8 Gen 3 ter sido construído com a tecnologia de 4 nm, enquanto o A17 Pro já trabalha com os 3 nm. Vale explicar que, quanto menor for este número, melhor tende a ser a capacidade de processamento, menor o espaço utilizado e maior a eficiência energética do componente, o que deve, em última instância, economizar na bateria.

Recém-lançado, o iPhone 15 Pro já ficou para trás em relação ao Snapdragon 8 Gen 3 — Foto: Divulgação/Apple

Segundo a Qualcomm, o seu novo chipset é 30% mais rápido do que o modelo anterior e “significativamente” melhor quando se fala em economia de energia. O processador também tem melhorias em cálculos de Inteligência Artificial (IA) com a implementação do Hexagon NPU, um componente que promete ser 98% mais rápido do que o seu antecessor nessa tarefa.

No mesmo teste do Geekbench, o Snapdragon 8 Gen 2 ficou em terceiro lugar com 5.077 pontos, enquanto o Tensor G3, novo processador do Google para o recente Pixel 8 Pro, ficou apenas em quarto com 4.492 pontos. A análise do novo processador não foi feita utilizando o Xiaomi 14, primeiro aparelho a ter o chipset no comando, e sim uma versão padrão apenas para análises deste tipo.

Gráfico mostra o resultado com os principais celulares premium da atualidade — Foto: Reprodução/9to5Google

Geralmente, estas análises são feitas em laboratório, em condições muito específicas. Assim, isto pode não refletir o mesmo desempenho geral do aparelho no dia a dia. A escolha da memória RAM, o armazenamento e a quantidade de aplicativos abertos também podem influenciar no resultado.

