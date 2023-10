Novo controle de PS5? Patente sugere DualSense com estojo para fone sem fio

O DualSense , joystick do PlayStation 5 ( PS5 ), pode ganhar uma nova versão com proposta "curiosa". Pelo menos é o que aponta uma patente registrada pela Sony , que mostra um controle capaz de armazenar e recarregar fones de ouvido em seu interior. O registro, encontrado no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos e publicado no dia 12 de outubro, mostra a possibilidade de um joystick com espaço interior para armazenar os fones. É importante reforçar que a existência de uma patente, no entanto, não significa que um produto esteja em produção ou que seja lançado em breve, mas pode ser um indicativo de planos futuros da empresa.

Patente da Sony mostra joystick que pode armazenar fones de ouvido em seu interior — Foto: Reprodução/Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos

Segundo a patente, os fones conectados ao joystick não apenas ficariam armazenados no interior do controle, mas também teriam sua bateria carregada e seriam pareados ao console PlayStation 5 (PS5) junto ao controle. Isso eliminaria a necessidade de parear os dois dispositivos sem fio separadamente, além de garantir que os fones sempre estejam com carga, trazendo maior praticidade para o usuário. No entanto, isso também poderia diminuir a bateria disponível para jogar no próprio DualSense.

As imagens mostradas na patente não definem um local específico para os fones. Uma delas mostra um compartimento abaixo do painel de toque do joystick, enquanto outra coloca os dispositivos nas abas do joystick. Isso pode significar que a Sony ainda não definiu o design por completo ou apenas deseja cobrir todas as bases em caso de outras empresas tentarem copiar a ideia.

A patente da Sony mostra um joystick que pode carregar a bateria do fone de ouvido e pareá-lo com dispositivos automaticamente — Foto: Reprodução/Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos