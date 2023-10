Novo jogo de King Kong vira piada na Internet e 'concorre' a pior de 2023

Skull Island: Rise of Kong é um novo game baseado nos clássicos filmes de Edgar Wallace e Merian C. Cooper que foi lançado nesta terça (17) e que chamou atenção por sua terrível qualidade. Jogadores começaram a fazer piadas com o game da IguanaBee e GameMill Entertainment, além de publicarem críticas válidas sobre partes do jogo que parecem incompletas. O game foi, inclusive, comparado a The Lord of the Rings: Gollum, que foi um fracasso na avaliação do público, ficando com uma das piores notas de 2023 .

Skull Island: Rise of Kong vira piada na internet e se torna forte concorrente entre os piores de 2023 — Foto: Reprodução/Steam

Segundo as críticas de usuários, o jogo conta com péssimos visuais, animações ruins, gameplay repetitiva, bugs e trechos que parecem incompletos, como uma imagem estática no meio de uma cena, apontada pelo usuário @RickDaSquirrel no X (antigo Twitter).

Há problemas de colisão que fazem sons se repetirem e, em uma cena que deveria ser séria, na qual Kong observa seu reflexo, sua imagem aparece irreconhecível, extremamente quadriculada e borrada. Por enquanto, não há críticas da imprensa publicadas sobre o game e, por isso, ele não conta com média no site agregador de análises Metacritic, normalmente utilizado para medir a qualidade geral dos jogos.

Skull Island: Rise of Kong pode ser um dos piores jogos de 2023 — Foto: Reprodução/Steam

O jogo em si é um game de ação básico que conta a história de origem de King Kong. Jogadores acompanham o personagem ainda como um filhote, quando seus pais são mortos pelo predador sauriano Gaw, o que leva o gorila gigante a partir em busca de vingança. Skull Island: Rise of Kong tem uma jogabilidade simples na qual o macaco anda pela Ilha da Caveira enfrentando diversos inimigos, seja desferindo golpes simples ou aplicando alguns combos.

O desenvolvimento de Skull Island: Rise of Kong ficou a cargo do estúdio IguanaBee, do Chile, conhecido por títulos como G.I. Joe: Operation Blackout. O jogo dos Comandos em Ação da produtora não teve notas altas, apresentando média 51 de 100 no Metacritic, mas até teve uma recepção melhor com o público, recebendo nota 6.1 de 10 dos usuários. A GameMill Entertainment, que publica o game, por sua vez, é conhecida por outros títulos licenciados, como Cobra Kai e Nickelodeon All-Star Brawl.

A baixa qualidade do game levou usuários a considerarem que ele concorre ao "prêmio" de pior jogo de 2023 ao lembrarem de outro título cuja avaliação é a pior do ano, The Lord of the Rings: Gollum, lançado em 25 de maio. O jogo baseado no personagem dos livros da saga O Senhor dos Anéis tem atualmente média 34 de 100 no site Metacritic, a pior entre os jogos lançados em 2023, e nota 1.2 de 10 dos usuários. Enquanto os defeitos da aventura de Gollum estão mais próximos da monotonia e problemas de gameplay, Skull Island: Rise of Kong parece estar em um estado pior e incompleto.