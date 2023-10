Novo PS5 'slim' chega mais leve, com novo design e 1 TB de armazenamento

O PlayStation 5 ( PS5 ) ganhou uma nova versão nesta terça-feira (10). O console chega em uma opção mais leve e 30% menor, além de contar com 1 TB de armazenamento em SSD, contra os 825 GB disponíveis no modelo original. O design também traz uma mudança importante na tampa, que agora apresenta um corte na horizontal e permite que o leitor de discos seja destacável. O visual apresentado hoje chegou, inclusive, a aparecer em um dos vazamentos que apontavam para uma nova versão "slim" planejada pela Sony . Mas, vale ressaltar: não há mudança de nome ou preço com a nova opção.

O novo PlayStation 5 (PS5) será lançado em novembro em lojas selecionadas nos Estados Unidos por US$ 499,99 (por volta de R$ 2.542, sem impostos) no modelo padrão e US$ 449,99 (em torno de R$ 2.288) pela edição digital. Nos meses seguintes, ele chegará ao resto do mundo e substituirá os antigos modelos de PS5.

PlayStation 5 ganha novo modelo "Slim" menor, com mais armazenamento e leitor de disco destacável — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

O novo modelo, apesar de ser um pouco menor, terá a mesma tecnologia e rodará os mesmos jogos do PlayStation 5 (PS5) atual, sem melhorias ou restrições. Além disso, o dispositivo tem peso 18% a 24% menor dependendo do modelo. O PS5 "slim" tem dimensões de 358 x 96 x 216 mm e peso de 3,2 kg no modelo padrão, enquanto mede 358 x 80 x 216 mm e 2,6 kg na edição digital.

O modelo acompanhará uma base horizontal para manter o console nivelado com o novo leitor de disco e uma nova base vertical que será vendida separadamente, compatível com todos os modelos de PS5, por US$ 29,99 (por volta de R$ 152).

PlayStation 5 "Slim" tem novo formato e capa dividida onde é possível encaixar leitor de disco Blu-ray — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

O leitor de disco Blu-Ray Ultra HD destacável significa que usuários poderão adquirir o PlayStation 5 (PS5) em sua edição digital e depois fazer um upgrade com o leitor de disco. O acessório será vendido separadamente por US$ 79,99 (aproximadamente R$ 406 sem impostos). Em seu novo formato, as capas que revestem o console agora são divididas em quatro painéis, sendo dois superiores lustrosos e dois inferiores foscos, um deles onde é possível conectar o leitor de Blu-Ray.

Este novo modelo de PlayStation 5 (PS5) irá substituir o modelo atual permanentemente após se esgotarem os estoques nas lojas. Por ora, não há informações específicas para o Brasil, como data de lançamento ou preço em território nacional. Nos Estados Unidos, o novo modelo tem o mesmo preço das edições anteriores.

PlayStation 5 "Slim" tem espaço para conectar leitor de disco Blu-ray vendido separadamente — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

A existência de um novo modelo do PlayStation 5 (PS5) já era assunto na Internet há algum tempo, inclusive em imagens divulgadas por meio de um fórum chinês, que revelou os novos painéis divididos em 4. Outras informações também já haviam vazado a respeito do leitor de disco destacável e a intenção da Sony de substituir o modelo atual do console sem usar a nomenclatura "Slim", conhecida dos modelos menores PlayStation 3 Slim e PlayStation 2 Slim.