Nubank caiu? Usuários reclamam de instabilidade no app

O TechTudo entrou em contato com com o Nubank questionando o que causou a falha. Num primeiro momento, a instituição informou que estava "ciente da oscilação e trabalhando para o restabelecimento integral das operações o quanto antes". Por volta de 17h30, a instabilidade foi resolvida.

A falha no aplicativo gerou um aumento repentino de buscas no Google sobre o tema. O Google Trends mostra que termos como "Nubank com problema", "Nubank instabilidade, " Nubank erro", "Nubank fora do ar" foram alguns dos mais buscados no início da tarde.