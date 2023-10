Nubank fora do ar hoje (29)? Usuários relatam problemas no Pix

O app do Nubank apresenta instabilidade neste domingo (29). Segundo relatos das redes sociais, alguns usuários não conseguem transferir dinheiro via Pix — outros ainda afirmam que o aplicativo não abre. No Google Trends, a plataforma de monitoramento de buscas do Google, termos como "Nubank fora do ar hoje", "Pix Nubank fora do ar hoje" e ""transferência em processo Nubank" aparecem em aumento repentino. Já no Downdetector, as notificações começaram a crescer por volta de 11h30, alcançando um pico de 144 reclamações às 11h49.