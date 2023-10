Nubank não abre? Usuários reclamam de instabilidade no app

Usuários do Nubank relatam que não conseguem acessar contas no aplicativo do banco digital nesta terça-feira (3). Ao tentar entrar na plataforma, os correntistas não têm a opção de inserir a senha ou informações de login. A tela aparece congelada apenas no logo da empresa tanto em celulares Android como nos dispositivos iPhone (iOS). Segundo o Downdetector, site que monitora serviços online, o problema começou por volta de 14h e somou mais de três mil reclamações às 14h29. O TechTudo entrou em contato com o Nubank questionando o que pode ter causado a falha. A assessoria do banco informou que a situação já foi normalizada.