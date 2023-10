Nvidia pode desafiar Intel e lançar processadores ARM para PCs Windows

A entrada da Nvidia para o segmento teria o apoio da própria Microsoft, que, de acordo com a Reuters, teria planos de incentivar a produção de chips baseados em ARM. O interesse da empresa possivelmente decorre do sucesso da rival Apple com os chips M1 e M2, que utilizam a mesma tecnologia. A fabricante do iPhone conseguiu equilibrar desempenho, eficiência energética e recursos de inteligência artificial (IA) em um nível ainda não alcançado por chips da Intel. Como resultado, a companhia quase dobrou sua participação no mercado, de acordo com dados preliminares do terceiro trimestre da empresa de pesquisa International Data Corporation (IDC).