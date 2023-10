Outubro ainda terá outro eclipse; veja data, horário e como assistir ao vivo

Um eclipse lunar acontece no dia 28 de outubro e poderá ser acompanhado de diferentes partes do Brasil, mas com visibilidade penumbral. Por sorte, o fenômeno terá transmissão ao vivo e gratuita no YouTube pelo canal do Time and Date. Trata-se do segundo evento astronômico do mês, já que houve um eclipse solar anular no último dia 14 — gerando repercussão e dúvidas sobre os corpos celestes, além de muitos memes. A seguir, confira horário, diferenças para o eclipse solar, como assistir e tudo que você precisa saber sobre o eclipse da Lua de outubro.