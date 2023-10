Passkeys no WhatsApp: app tem novo recurso de segurança; entenda

O WhatsApp , aplicativo mensageiro disponível para Android e iPhone ( iOS ), vai ganhar um novo recurso de segurança: chaves de acesso. A funcionalidade foi anunciada via Twitter A nova funcionalidade foi divulgada na última segunda-feira (16) no X (Twitter) no perfil oficial do app. A ferramenta trata de um mecanismo de proteção adicional projetado para garantir a privacidade e integridade dos dados dos usuários e vai funcionar usando tipos de senhas, como impressão digital, reconhecimento facial e PIN. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o assunto.

Chaves de acesso no WhatsApp prometem blindar a rede social contra golpes cibernéticos — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

A ideia de implementar as chaves de acesso no WhatsApp é aumentar a segurança no aplicativo, uma vez que elas garantem que apenas o usuário possa fazer login na própria conta. A tecnologia empregada utiliza um sistema de criptografia para armazenar uma das chaves em um gerenciador de senhas, como o do Google, enquanto a outra permanece salva de forma inacessível dentro do próprio aplicativo.

A opção de chaves de acesso poderá ser usada por todos os usuários da rede social e deve eliminar a necessidade de habilitar a autenticação em dois fatores. Segundo o portal Android Police, espera-se que o recurso seja disponibilizado gradualmente, até que esteja habilitado para todos os usuários.

A chave de acesso deve eliminar a necessidade de usar a autenticação em dois fatores — Foto: Paulo Alves/TechTudo

A mais nova atualização foi desenvolvida pela Meta, empresa proprietária do WhatsApp, em razão do aumento frequente nos casos de phishing. Essa modalidade de cibercrime busca enganar usuários para obter informações pessoais, como nome, dados bancários e senhas, podendo ser aplicada usando links na própria rede social. Assim, a medida busca eliminar a necessidade do uso de senhas e estratégias como SMS e email, por exemplo, que são os alvos mais constantes em tentativas de golpes.

