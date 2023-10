PicPay anuncia integração com Apple Pay, Google Pay e Samsung Wallet

📝 PicPay: quais lojas virtuais aceitam como forma de pagamento? Confira a dúvida no Fórum do TechTudo

A integração com as carteiras digitais ocorre dois meses após a aquisição da área de varejo do Banco Original pelo PicPay. Anteriormente, os clientes do Original já desfrutavam dessa facilidade, agora estendida aos usuários do PicPay. A liberação para todos os dispositivos será gradual, com conclusão até o final de outubro.