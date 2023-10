PicPay lança poupança coletiva para crianças no app; veja como funciona

Aproveitando o mês das crianças, o PicPay lançou uma poupança coletiva que tem o objetivo de ajudar a planejar o futuro dos pequenos. O recurso permite que a rede de apoio, que conta com a família, padrinhos e amigos, possa investir no futuro educacional da criança. A inciativa também evita constrangimentos na hora de receber ou enviar a transferência dos valores, uma vez que não será necessário usar o Pix ou entregar a quantia em mãos. A seguir, veja mais detalhes de como funciona a novidade.

Picpay lança recurso que vai ajudar a poupar para o futuro das crianças — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

A criação da conta coletiva para as crianças está sendo liberada de forma gradual para os usuários do app. Com ela, os avós, pais, tios, amigos e padrinhos poderão fazer transferências em dinheiro para presentear as crianças sempre que desejarem, por meio de um acesso compartilhado pelos pais.

A Poupança Coletiva é realizada em parceria com a Pua, startup de planejamento financeiro. No app, a novidade é representada por um “polvinho”, imagem que pode ser clicada e que direciona para a função. O recurso ainda permite depósitos recorrentes, com a possibilidade de programação pré-definida.

Outra funcionalidade interessante é que, ao sacar os valores presentes em sua poupança coletiva, o jovem recebe vídeos com recados dos contribuintes, chamados “Cápsulas do Tempo”. O objetivo é aumentar ainda mais a conexão emocional do gesto.

PicPay ganha função "Poupança coletiva" — Foto: TechTudo

Para acessar a ferramenta, abra o PicPay e selecione o ícone de “polvinho”. Mas lembre-se que a função pode ainda não ter sido liberada no seu dispositivo, e que ocorrerá gradualmente nas próximas semanas. Você também pode verificar a loja de aplicativos do smartphone para saber se o PicPay possui alguma atualização disponível.

É importante lembrar que pessoas a partir de 12 anos podem abrir uma conta no PicPay, tendo acesso todo o sistema da plataforma. Entretanto, o aplicativo de pagamentos impede a contratação de crédito por menores de idade e informa aos pais todas as movimentações realizadas pelos jovens.

Com informações de PicPay.

