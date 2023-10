Pixel Buds Pro é atualizado e ganha recurso inspirado nos AirPods

O Google anunciou, nesta quarta-feira (4), uma atualização do Pixel Buds Pro com um recurso inspirado na detecção de conversa dos AirPods, da Apple. Além de mais soluções de inteligência artificial (IA), o dispositivo, que foi lançado originalmente em 2022, também estará disponível em duas novas opções de cores: azul claro e marfim, nomeados pela marca como "baía" e "porcelana", respectivamente. O fone de ouvido não está à venda oficialmente no Brasil, e tem preço oficial de US$ 199 nos Estados Unidos (cerca de R$ 1.025 na cotação atual, sem impostos).