Pluto é novo anime para assistir na Netflix; veja enredo e dubladores

A temporada de estreia de Pluto já está disponível na Netflix. Com oito episódios lançados nesta quinta-feira (26), o anime adapta o mangá homônimo de Naoki Urasawa e Takashi Nagasaki (publicado no Brasil pela Panini). Na obra original, a dupla reinterpreta a origem do personagem Astro Boy, criado por Osamu Tezuka (1928 - 1989) no mangá “O Robô Mais Forte do Mundo”, em um contexto mais dramático e com muita ação.