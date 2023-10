Previsão do tempo no Google Maps: recurso do iOS deve chegar no Android

O Google está lançando a ferramenta de previsão do tempo no Google Maps para o sistema operacional Android . O recurso, que já podia ser utilizado desde 2019 na versão do aplicativo para iPhone ( iOS ), permite a obtenção de informações atualizadas sobre o clima da região onde o usuário está localizado. A previsão é bastante útil, principalmente por permitir que usuários se adiantem a situações relacionadas ao mal tempo durante viagens, acompanhando o estado do clima horas antes de sair. A seguir, confira mais detalhes sobre a novidade.

A versão do Google Maps para Android está recebendo recurso de visualização de condições climáticas — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

No iOS, o recurso de previsão do tempo no Google Maps funciona com um ícone de sol que apresenta a temperatura do local onde o usuário está localizado. Já no Android, a funcionalidade também será representada por um sol com o número correspondente à temperatura do local e poderá ser encontrada logo abaixo da lista de ferramentas disponíveis na barra horizontal superior da plataforma, que tem outros recursos, como "Restaurantes", "Compras" e "Gasolina".

Após aberto, é possível ver ainda como está a qualidade do ar, assim como as previsões do tempo disponíveis com base em horários regulares. Assim, os usuários do aplicativo para Android não precisarão mais ir até a busca do Google para obter dados precisos sobre as condições atuais do tempo, como acontece agora. Segundo o site Android Police, a ferramenta foi vista e divulgada pela primeira vez pelo usuário bhusankumar2k2 no canal Google News do Telegram, mas não se sabe ao certo partir de quando o Google irá disponibilizá-la para todos os demais usuários do sistema operacional.

Recurso de previsão do tempo no Google Maps para Android — Foto: Divulgação/Tom's Guide

Além disso, no início do ano, foi possível acompanhar algumas especulações de que o Google estaria desenvolvendo um aplicativo próprio para o acompanhamento meteorológico, afim de que usuários façam a consulta sobre o clima sem precisar abrir outras plataformas no dispositivo. De acordo com o site PhoneArena, o Google também tem desenvolvido um recurso sobre o clima para ser adicionado ao aplicativo Relógio em dispositivos Pixel, que foi visto na versão do Android 14 QPR1 Beta 2.

