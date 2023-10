PS Plus Extra traz Gotham Knights, Alien Isolation, Outlast 2 e mais

Em Gotham Knights jogadores controlam membros da "Bat-família" após a morte de Batman — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

Gotham Knights | PS5

Adicionado recentemente ao Xbox Game Pass, Gotham Knights chega como uma aventura com elementos de RPG que se passa após a morte de Batman. Jogadores podem controlar personagens como Batgirl, Nightwing (Asa Noturna), Red Hood (Capuz Vermelho) e Robin enquanto enfrentam os criminosos e super vilões de Gotham e investigam a morte do Homem-Morcego. É possível jogar sozinho ou em dupla no modo multiplayer cooperativo de rápido acesso.

Disco Elysium – The Final Cut | PS4, PS5

O aclamado e premiado game independente de investigação, Disco Elysium apresenta sua versão definitiva The Final Cut para assinantes da PS Plus Extra e Deluxe. A história segue os passos de Harry, um detetive que mal lembra do próprio nome após uma ressaca, que precisa descobrir o culpado por um assassinato na cidade de Revachol. O mundo do game é carregado de temas adultos e política, no qual as escolhas de diálogo irão determinar as habilidades de Harry e os resultados obtidos ao interrogar testemunhas e enfrentar suspeitos.

Disco Elysium: The Final Cut é um jogo de investigação em que as decisões do jogador levam a história por diferentes caminhos — Foto: Reprodução/Steam

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes | PS4, PS5

A série de antologia de histórias de terror independentes, da produtora Supermassive Games, conhecida por Until Dawn, oferece seu capítulo House of Ashes no mês de outubro. O game acompanha um grupo de militares que, durante uma missão, acaba caindo de um templo em ruínas e descobrindo um mal ancestral. Enquanto ainda há muito foco em escolhas que determinam seu caminho e finais, a jogabilidade é um pouco mais livre que nos capítulos anteriores.

Em The Dark Pictures Anthology: House of Ashes um grupo de militares encontra um mal ancestral durante sua missão — Foto: Reprodução/Steam

Alien: Isolation | PS4

Baseado na franquia de filmes, Alien: Isolation se passa 15 anos após os eventos da primeira obra, após o desaparecimento da tenente Ellen Ripley. Usuários entram no papel de Amanda Ripley, filha da protagonista dos filmes, investigando o desaparecimento de sua mãe, buscando pistas em uma estação espacial. Através de uma jogabilidade em primeira pessoa que envolve furtividade e administração de recursos, os usuários terão que lidar com rebeldes, androides e um Alien imortal que os caçará sem pena.

Alien: Isolation traz um game de terror em primeira pessoa com um Alien imortal que caça o jogador durante todo o jogo — Foto: Divulgação/Sega

Dead Island: Definitive Edition | PS4

O clássico RPG de zumbis, em primeira pessoa, traz sua versão remasterizada definitiva. Em Dead Island: Definitive Edition, um apocalipse zumbi alcança uma ilha paradisíaca e alguns poucos sobreviventes imunes tentam enfrentar os mortos-vivos para descobrir o que aconteceu e escapar do local de alguma forma. É possível jogar sozinho ou com até 4 amigos, enquanto os jogadores enfrentam hordas de zumbis e realizam missões para outros personagens.

Dead Island Definitive Edition é uma versão remasterizada do clássico FPS de zumbis com elementos de RPG — Foto: Reprodução/Steam

Outlast 2 | PS4

Na sequência do aclamado Outlast, os jogadores podem esperar por mais terror em primeira pessoa e momentos de tensão através do modo de visão noturna de uma câmera. A história acompanha o cinegrafista Blake Langermann, que vai para o deserto do Arizona com sua esposa para investigar o assassinato de uma jovem, mas acabam separados após um acidente e ele precisa reencontrá-la. Durante sua jornada, ele será perseguido por uma seita apocalíptica e terá sua sanidade desafiada por eventos sobrenaturais, enquanto coleta itens úteis e baterias para usar a limitada visão noturna de sua câmera.

Outlast 2 é um jogo de terror em primeira pessoa que usa a mesma mecânica de visão noturna do primeiro — Foto: Reprodução/Steam

FAR: Changing Tides | PS4, PS5

Para fãs do primeiro FAR: Lone Sails, a sequência traz uma nova aventura repleta de quebra-cabeças baseada neste misterioso mundo pós-apocalíptico. Nesta série, os jogadores controlam uma personagem solitária que navega sozinha em uma enorme embarcação, alternando entre diferentes partes da máquina que precisem de sua atenção no momento. Em meio a uma jornada que conta sua história de maneira indireta, os usuários encontrarão desafios e enigmas que exigirão raciocínio e melhorias em seu barco para atravessar.

FAR: Changing Tides coloca jogadores para controlar uma grande embarcação em um mundo pós-apocalíptico — Foto: Reprodução/Steam

Gungrave G.O.R.E.

A série de jogos de ação frenética tem seu terceiro capítulo em Gungrave G.O.R.E., um game no qual o protagonista ceifador, Grave, é ressuscitado para enfrentar inimigos da organização criminosa Raven Clan com uma droga alienígena chamada Seed. O personagem é uma espécie de morto-vivo que abandonou sua humanidade para se tornar uma máquina de matar para proteger sua amada, equipado com pistolas duplas chamadas Cerberus e carregando um caixão com correntes que usa como arma.

Gungrave G.O.R.E. é um game de ação frenética sobre um ceifador que enfrenta inimigos com pistolas duplas e um caixão que usa como arma — Foto: Reprodução/Steam

PlayStation Plus Deluxe

Para assinantes da PS Plus Deluxe, a seção de clássicos de outubro traz dois jogos de luta da Namco Bandai, originalmente lançados no PSP: Tekken 6 e Soulcalibur: Broken Destiny, versões portáteis dos famosos games, com direito a participação especial de Kratos. Os jogadores terão também Ape Escape Academy, jogo baseado na franquia dos macacos bagunceiros e IQ Final, um quebra-cabeça lançado originalmente para o PlayStation One.

Soulcalibur: Broken Destiny traz Kratos da franquia God of War como participação especial — Foto: Divulgação/Bandai Namco

