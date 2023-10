PS5 'Slim': você vai precisar de Internet para instalar o leitor de disco

O novo PlayStation 5 ( PS5 ) "Slim" foi anunciado pela Sony no início de outubro com redução de tamanho e uma grande novidade: um leitor de disco Blu-ray que pode ser comprado separadamente. Mas, de acordo com um vazamento recente, o leitor exigirá uma conexão com a Internet em sua instalação para funcionar.

A informação foi descoberta por usuários na rede social X (antigo Twitter) que encontraram o alerta em imagens de um pacote do novo console com Call of Duty: Modern Warfare 3 incluso. O novo PlayStation 5, que substitui o modelo original (e não traz Slim em seu nome oficial), será lançado nos Estados Unidos em novembro e, por enquanto, ainda não tem data para chegar ao Brasil.

Leitor de Blu-ray do PS5 "Slim" exigirá conexão com a internet para sua instalação — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Fotos dos novos modelos do PS5 que acompanham Call of Duty: Modern Warfare 3 ou Marvel's Spider-Man 2 vazaram recentemente na Internet e usuários encontraram o alerta sobre o leitor de disco em um asterisco com letras miúdas, na parte de trás da caixa. O aviso diz algo como "Conexão com Internet necessária para parear a unidade de disco e o console PS5 na configuração". A exigência de conexão com a Internet aparenta ser apenas necessária na primeira vez que o leitor é instalado, mas, ainda assim, levantou preocupações entre usuários.

Tanto o PlayStation 5 (PS5) quanto o Xbox Series X utilizam leitores de discos pareados com a placa mãe do console, possivelmente como uma forma de combater a pirataria. Isso significa que cada console funciona apenas com o leitor específico projetado para ele. Um teste do site Wired em 2020 comprovou isso ao tentar trocar os leitores de dois consoles PS5 no lançamento e nenhum deles foi capaz de ler discos com o leitor do outro. Isso também pode significar que o leitor do novo PS5 "Slim" não poderá ser emprestado entre amigos, pois ficará registrado para seu console.

A exigência de conexão com a Internet não preocupou usuários pelo incômodo na instalação, mas por preocupações sobre a preservação futura do hardware. É provável que alguns anos após a vida útil do PS5 "Slim" os servidores que realizam a autenticação do leitor de disco acabem desligados, assim como é comum ver o fechamento das lojas digitais de dispositivos mais antigos, como o PSP. Neste caso, os acessórios poderiam não funcionar no futuro, dificultando a preservação do legado do console.