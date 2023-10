Qual é a melhor operadora do Brasil? TechTudo premia destaque de 2023

O Prêmio Melhores do Ano TechTudo 2023 começou. A premiação coroa os jogos , aplicativos , operadoras , celulares e eletrônicos que fizeram bonito ao longo do ano. Para isso, um júri especializado definirá os vencedores com base em critérios pré-definidos, e o público também poderá participar votando nos seus queridinhos. A votação popular ficará aberta de 24 de outubro até 3 de novembro. Os ganhadores serão divulgados por meio de uma live, prevista para acontecer em novembro — bem a tempo da Black Friday .

Em 2023, o Melhores do Ano ganha uma nova categoria: Operadora de Telecomunicações. Essas empresas são responsáveis por conectar as pessoas, permitir o acesso à Internet móvel e facilitar a comunicação. Por isso, nesta nova modalidade, reconheceremos a operadora que mais se destacou em termos de qualidade da rede, cobertura, atendimento ao cliente e inovação, entre outros quesitos fundamentais. Nas linhas a seguir, veja as finalistas e os critérios de seleção e avaliação.

Prêmio Melhores do Ano 2023

Critérios

Cobertura e qualidade da rede: avaliação da extensão da cobertura de sinal em todo o território nacional e a qualidade da conexão, incluindo velocidade de Internet e estabilidade de chamadas;

avaliação da extensão da cobertura de sinal em todo o território nacional e a qualidade da conexão, incluindo velocidade de Internet e estabilidade de chamadas; Variedade de planos e serviços : avaliação da diversidade e adequação dos planos oferecidos, levando em consideração pacotes de dados, minutos de chamadas, SMS, roaming internacional, entre outros serviços. Aqui, consideramos também o custo-benefício dos planos;

: avaliação da diversidade e adequação dos planos oferecidos, levando em consideração pacotes de dados, minutos de chamadas, SMS, roaming internacional, entre outros serviços. Aqui, consideramos também o custo-benefício dos planos; Atendimento ao cliente: análise da eficiência e eficácia do suporte ao cliente, incluindo tempo de espera, resolução de problemas e satisfação do cliente;

análise da eficiência e eficácia do suporte ao cliente, incluindo tempo de espera, resolução de problemas e satisfação do cliente; 5G: avaliação da abrangência, velocidade, planos e o compromisso da operadora com a evolução tecnológica desta nova geração de redes móveis;

avaliação da abrangência, velocidade, planos e o compromisso da operadora com a evolução tecnológica desta nova geração de redes móveis; Inovação: avaliação da introdução de novas tecnologias e serviços, como 5G, Internet das Coisas (IoT), soluções de segurança digital e outros avanços que tragam benefícios significativos aos clientes.

Finalistas

Claro

Atuante no Brasil desde 1997, a Claro oferece serviços de telefonia fixa, móvel, Internet banda larga e TV por assinatura. Segundo o site oficial da própria empresa, trata-se da maior operadora da América Latina. No Brasil, a companhia acumula cerca de 71,8 milhões clientes, de acordo com dados da Anatel, o que faz dela a segunda maior operadora do país.

TIM

A TIM chegou ao Brasil dois anos antes da Claro, em 1995. A operadora de telecomunicações presta serviços de telefonia móvel, Internet fixa, Internet móvel e TV por assinatura. Trata-se da terceira maior operadora do Brasil, atrás apenas da Vivo e Claro, com 52,3 milhões de usuários ativos, segundo a Anatel.

Vivo

A Vivo é a maior operadora de telefonia móvel do Brasil, onde atua desde 2003. A empresa oferece serviços de telefonia fixa, móvel, Internet banda larga e TV por assinatura. Segundo a Anatel, são mais de 85,3 milhões de clientes por todo o país.

Avaliadores

Ana Letícia Loubak, editora de Celulares e Tablets no TechTudo ;

; Alexandre Martins, gerente de produto do MelhorPlano.net;

Bruno De Blasi, repórter no Giz Brasil;

Giovanni Santa Rosa, repórter no Tecnoblog;

Katarina Bandeira, jornalista de tecnologia e colaboradora no TechTudo.

