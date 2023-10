Qualcomm apresenta Snapdragon 8 Gen 3 com inovações de IA

A principal frente da nova geração da Qualcomm é o uso de IA em diferentes aspectos do processador e, para isso, um dos recursos utilizados foi a parceria com a Meta utilizando o modelo de linguagem Llama 2 nos dispositivos. Diferentemente do uso comum, a IA roda localmente em cada smartphone garantindo, segundo a fabricante, maior privacidade para os usuários.

Sobre a ficha técnica, a nova geração do Snapdragon 8 é feita com 4 nm (nanômetros). Desta forma, o A17 Pro da Apple segue como o menor processador até o momento, com 3 nm. O arranjo dos oito núcleos feitos com a tecnologia ARM Cortex-X4 é feito da seguinte forma: um núcleo principal (Prime) de alta performance e 3,3 GHz, cinco núcleos de performance de 3,2 GHz e dois núcleos de eficiência de até 2,3 GHz. Além disso, possui memória LPDDR5x de 4,8 GHz.

Para os gamers, o Snapdragon 8 Gen 3 suporta jogos no celular de até 240 fps, com um display com taxa de atualização de 240 Hz. Além disso, o dispositivo possui Adreno Frame Motion, que permite a adaptação do quadro de jogos. Assim, um jogo com 80 fps pode ser otimizado para rodas com 120 fps de forma automática, garantindo maior fluidez. Houve ainda uma melhora no Ray Tracing, garantindo imagens com luz e sombra com desempenhos superiores.