Quando a 2ª temporada de Invencível será lançada? Saiba o que esperar

A segunda temporada de Invencível estreia no catálogo do Amazon Prime Video no dia 3 de novembro e será dividida em duas partes: a segunda leva será disponibilizada apenas em 2024. Lançada originalmente em 2021, a série animada tem como showrunner Robert Kirkman, que também é o autor da revista em quadrinhos homônima que serviu de inspiração para o projeto. A trama, que tem dublagem oficial de Steven Yeun e Sandra Oh, segue o adolescente Mark Grayson, que tenta levar uma vida normal, mesmo sendo filho do super-herói mais poderoso do mundo, Omni-Man.