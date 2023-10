Resident Evil e Elden Ring estão mais baratos nesta semana

Elden Ring, eleito Jogo do Ano em 2022 pelo The Game Awards, está à venda com 34% de desconto na loja digital do PlayStation 4 (PS4) e PlayStation 5 (PS5) nesta semana. Os usuários também podem aproveitar ofertas em nomes como Bloodborne, Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Resident Evil 2 Remake, que estão por menos da metade do preço. Os jogadores de Xbox também podem aproveitar grandes oportunidades para economizar em games, com destaque para Devil May Cry 5: Special Edition, Hades e GTA 5 mais baratos.