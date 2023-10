Retratos Fantasmas: filme brasileiro cotado ao Oscar 2024 chega à Netflix

Em cartaz nos cinemas, o documentário teve repercussão positiva entre os críticos após a temporada de festivais nacionais e internacionais, incluindo a 76º edição do Festival de Cannes, em maio desse ano, na qual teve sua estreia oficial. A distribuição do projeto cinematográfico ficou nas mãos da Vitrine Filmes, enquanto a produção é da Cinemascópio.

O documentário se debruça na relação dos espaços histórico e humano, e como os cinemas de rua de Recife no século XX influenciaram na jornada de Mendonça Filho como pessoa e cineasta. O projeto também busca refletir sobre as constantes mudanças na sociedade e como os cinemas fizeram parte disso.

No elenco de convidados, destacam-se grandes nomes do cinema nacional e internacional, como Sonia Braga (Aquarius), Tony Curtis (O Homem Que Odiava as Mulheres), Janet Leigh (Psicose) e o jornalista Joselice Jucá, que é o pai do diretor Kleber Mendonça Filho.