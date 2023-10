Robô de IA pode fazer massagem para aliviar o estresse; conheça

O primeiro robô de massagem baseado em Inteligência Artificial (IA) já é realidade. Depois dos robôs manicure e de extensão de cílios surgirem no mercado para simplificar as idas aos salões, a novidade da vez promete reduzir o estresse enquanto a pessoa está deitada na cama. Phil, nome que foi dado à máquina, pode aprender as preferências do usuário e recordar os pontos de tensão do corpo que precisam de maior atenção, oferecendo um tratamento individualizado e personalizado.

O robô foi desenhado para permanecer ao lado da cama, substituindo as tradicionais mesas de cabeceira e trazendo ainda mais praticidade. Sendo assim, se o usuário chegar cansado depois de uma jornada de trabalho, ele pode simplesmente se deitar na cama e apertar um botão para que Phil entre no jogo e permita que ele relaxe. Nas linhas abaixo, entenda melhor como funciona o robô-massagista.

Robô de IA pode fazer massagem para reduzir estresse — Foto: Reprodução/FoxNews

Phil promete oferecer uma experiência de massagem diferente das cadeiras, rolos ou qualquer outro aparelho disponível atualmente. Além da abordagem diferenciada, o robô pode se adaptar às necessidades de cada usuário e aprender sobre suas preferências pessoais. Ou seja, enquanto os dispositivos convencionais oferecem apenas movimentos e funcionalidades padronizadas e sem variações, Phil pode modificar sua abordagem dependendo da pessoa que receberá os estímulos.

O robô é equipado com sensores de última geração que podem controlar o nível de pressão da massagem de acordo com as preferências de cada um. Sendo assim, se o usuário preferir tanto massagens profundas quanto massagens mais mais suaves e com toques leves, Phil conseguirá atender às expectativas.

Quanto ao design, o robô tem um desenho de braço com articulações para permitir que seus movimentos consigam atingir pontos diferentes da região das costas e ombros dos usuários. Sua base retangular pode servir como mesa de cabeceira, já que o braço da peça pode ser dobrado e guardado. Dessa forma, fica mais fácil inserir o robô no ambiente — e não é necessário se preocupar em mudar a decoração do quarto só para receber a peça, por exemplo. Para usá-lo, basta conectá-lo à Internet e sincronizá-lo ao aplicativo da fabricante.

O robô de inteligência artificial é vendido por cifras a partir de US$ 2.199 no exterior — Foto: Reprodução/FoxNews

Quanto custa o robô de massagem?

Com todas as funcionalidades de Phil, é de se esperar que o robô não seja barato. Nos Estados Unidos, a versão mais básica do modelo pode ser encontrada por cifras que partem de US$ 2.199 — cerca de R$ 11.365 convertidos para a moeda brasileira. Não há, no entanto, informações sobre a comercialização do robô no Brasil.

Vale dizer, porém, que usuários interessados podem importá-lo caso desejarem, mas a ação inclui taxas e tarifas alfandegárias, o que pode acabar inviabilizando a compra do produto no exterior.

Com informações de FoxNews e Indiegogo

