Samsung deve investir mais em inteligência artificial nos seus celulares

A Samsung deve investir em novas soluções de inteligência artificial (IA) em seus futuros celulares. O investimento será principalmente em tecnologia híbrida, ou seja, com recursos de IA nos servidores, na nuvem da empresa e rodando diretamente no aparelho de cada pessoa. A chamada “IA generativa”, de acordo com o site Sammy Fans, pode ser gerada diretamente no dispositivo.