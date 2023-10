Samsung lança Galaxy Buds FE como opção mais barata de fone de ouvido

A Samsung anunciou, na terça-feira (3), o lançamento global do Galaxy Buds FE , uma linha de fones de ouvido que tende a ser mais barata do que os modelos Galaxy Buds tradicionais. Mesmo assim, o acessório traz cancelamento de ruído ativo, promete som de alta qualidade com graves potentes, e faz uso de inteligência artificial (IA) em algumas de suas funções. O preço nos Estados Unidos é de US$ 99,99 (cerca de 515 dólares, na cotação atual e sem impostos). A fabricante informou que a disponibilidade e o preço para o Brasil serão divulgados em breve.

O Galaxy Buds FE é apresentado pela Samsung nas opções de cor branca e grafite. O modelo é inspirado no mesmo design dos Galaxy Buds e vem com três tamanhos de ponteiras, assim como dois adaptadores de borracha. Os fones de ouvido foram revelados junto com o celular Galaxy S23 FE e o novo tablet Galaxy Tab S9 FE.

De acordo com a divulgação oficial, com o cancelamento de ruído ativo (ANC), o usuário pode selecionar o modo “Som Ambiente” para escolher o que espera ouvir ao seu redor. É possível também bloquear aquele ruído mais incômodo na hora de reproduzir uma música, podcast ou participar de uma ligação, por exemplo.

Vale dizer também que, segundo a fabricante, o dispositivo utiliza seus três microfones embutidos e recursos de IA para tentar separar a voz do usuário e o barulho ambiente, de forma automatizada. A tecnologia tem como objetivo melhorar a qualidade das chamadas telefônicas ou conferências. Isto é possível graças ao uso da “Deep Neural Network (DNN)”, uma especialidade do aprendizado de máquina que trabalha com mais camadas de processamento.

Por fim, a Samsung também divulgou que a bateria do Galaxy Buds FE pode durar no máximo até 8,5 horas de reprodução de música, ou até 30 horas com o uso do estojo de transporte, que tem uma bateria extra bem maior. Entretanto, se o ANC estiver ativado, esta expectativa cai para 6 horas de reprodução e um total de 21 horas de funcionamento com o estojo.

