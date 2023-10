Samsung lança Galaxy S23 FE no Brasil; confira tudo sobre novo celular

A Samsung lançou o Galaxy S23 FE no Brasil nesta sexta-feira (27). Como é um costume das versões Fan Edition da marca, o Android tem algumas especificações de dispositivos mais caros da fabricante coreana, como o top de linha S23, ao mesmo tempo que fez ajustes para garantir um preço mais em conta – com valores sugeridos que começam em R$ 3.999. O smartphone também aparece na Amazon por R$ 3.599 e no Mercado Livre por R$ 3.999. As dimensões do aparelho são parecidas com as do Galaxy A54 5G e o acabamento em vidro Gorila Glass 5 garante uma aparência mais premium ao S23 FE. O celular tem o trio familiar de câmeras na traseira e o processador do ano passado, o Exynos 2200.