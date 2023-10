Samsung lança novo The Freestyle e monitores gamer Odyssey no Brasil

A Samsung aproveitou a abertura da BGS 2023, nesta quarta-feira (11), para anunciar três novos produtos. Na categoria de projetores, o The Freestyle de segunda geração chega como um upgrade da versão lançada em 2022. Os diferenciais são o acesso ao Samsung Gaming Hub e a possibilidade de usar duas unidades ao mesmo tempo para formar uma tela gigante de proporção 21:9. A nova versão foi revelada ao mundo durante a CES 2023, e agora está disponível no Brasil por R$ 3.999.

Já a linha de monitores gamer Odyssey ganhou novos integrantes: o Neo G9 de 57 polegadas e o Odyssey Ark de segunda geração. Os aparelhos estão sendo exibidos na Brasil Game Show, feira de jogos e eletrônicos que acontece em São Paulo, com presença do TechTudo.

Novo Freestyle pode ser usado em duas unidades para criar 'telona' — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

The Freestyle

O novo Freestyle, por padrão, exibe conteúdos em Full HD no tamanho recomendado de até 100 polegadas. Ao combinar com outra unidade — que também precisa ser da segunda geração —, o tamanho máximo chega a 160 polegadas. Toda a configuração é feita pelo app SmartThings, o mesmo que permite calibrar as cores do projetor de forma inteligente.

The Freestyle vem com controle remoto — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Entre os recursos cobiçados por gamers, o Samsung Gaming Hub se destaca, com o acesso a plataformas como Xbox Game Pass e GeForce Now (Nvidia). Com uma conexão intermediária à internet e uma assinatura válida dos serviços, a promessa é de fazer streaming de jogos de forma fluida diretamente no projetor. Controles populares de consoles como PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S são compatíveis, assim como diversos modelos de outras marcas.

A lâmpada do projetor também passou por um upgrade, chegando agora a uma duração prometida de 30 mil horas. Com oito horas de uso diário, o tempo equivale a dez anos. O peso do produto é de 1 kg. Ele depende de uma tomada para alimentação, mas pode ser usado ligado a uma bateria portátil, vendida separadamente.

Monitores Odyssey

A Samsung lançou ainda dois novos monitores gamer. O Odyssey Ark de segunda geração repete a tela curva de 55 polegadas da versão anterior e traz taxa de atualização de 165 Hz, número alto para um display deste tamanho. Com tempo de resposta de 1 ms (milissegundo), a promessa é trazer imersão, fluidez e agilidade para o gameplay.

O Ark conta ainda com resolução 4K e tecnologia de iluminação por pontos quânticos e mini LED. Há suporte a taxa de atualização variável (VRR), AMD FreeSync Premium Pro e HDR10+. O preço acompanha o alto nível de tecnologias e recursos do monitor: R$ 21.499.

Odyssey Ark de segunda geração tem preço sugerido de R$ 21.499 — Foto: Divulgação/Samsung

Por fim, o novo Odyssey Neo G9 de 57 polegadas é apresentado como o primeiro monitor Dual UHD do mundo. Esta é uma forma de divulgar que a tela é tão ampla na horizontal que é capaz de exibir o conteúdo de dois monitores 4K lado a lado. A proposta é envolver o usuário com uma tela panorâmica, bem larga na horizontal. A taxa de atualização é de 240 Hz e o tempo de resposta chega a 1 ms.

O display também conta com tecnologia mini LED e pontos quânticos, prometendo boas entregas em brilho, cores e contraste. Há também suporte a recursos como AMD FreeSyng Premium Pro e VESA Display HDR 1000. O preço sugerido é de R$ 18.999. O produto também havia sido revelado inicialmente na CES 2023.

Samsung Odyssey Neo G9 tem 57 polegadas e proporção 32:9 — Foto: Divulgação/Samsung

