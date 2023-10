Sapato com IA promete fazer você andar 250% mais rápido; veja vídeo

Você já imaginou calçar um tênis operado por Inteligência Artificial (IA)? A ideia pode soar futurista demais, mas já faz parte do presente. Isso porque a Shift Robotics desenvolveu os Moonwalkers, um calçado que possui um mecanismo de aprendizado de máquina para controlar rodinhas e, assim, acelerar as caminhadas em até 250%. Mas o produto, que angariou cerca de US$ 329 mil (cerca de R$ 1,7 milhão, em conversão direta da moeda) por meio de uma campanha de financiamento coletivo em 2022, não é nada barato: o sapato está à venda por US$ 1.399 (R$ 7.230 reais, sem considerar taxas e custos de importação) no site da fabricante.