Sociable Soccer 24 é novo jogo de futebol com mais de 13 mil jogadores reais

Sociable Soccer 24 foi anunciado pelo estúdio Combo Breaker e chega para Nintendo Switch e PC, via Steam, no próximo dia 16 de novembro. O jogo de futebol se destaca por ter um acordo oficial com a FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol), órgão que representa jogadores do mundo todo, permitindo a presença de mais de 13 mil jogadores licenciados no game. Com a novidade, Sociable Soccer 24 se aproxima do EA Sports FC 24, novo FIFA, que promete mais de 19 mil atletas reais disponíveis para jogar.