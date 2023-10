Sonic Superstars: veja lançamento, gameplay e requisitos para download

Sonic Superstars é o novo lançamento do famoso ouriço azul da SEGA que busca inspiração nos clássicos do Mega Drive, de 1991. O jogo traz uma perspectiva de gameplay 2D com a possibilidade de controlar Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose e utilizar os inéditos Emerald Powers, seja para se mover e atacar de maneiras nunca antes vistas na franquia. Disponível para jogar a partir desta terça-feira (17), o título chega com versões para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X , Xbox Series S e Nintendo Switch a partir de R$ 279 no Brasil e chama a atenção pelo seu modo cooperativo para até quatro jogadores.

O jogo conta com a participação de Naoto Ohshima, cocriador de Sonic the Hedgehog e outros personagens, como game designer. Além disso, Takashi Iizuka, atual chefe da Sonic Team, também está à frente do projeto como designer de níveis. Até mesmo Christian Whitehead, um dos principais nomes por trás de Sonic Mania, colaborou com título para adaptar seus sistemas de física e entregar uma jogabilidade mais agradável aos fãs. Veja, a seguir, os principais detalhes de Sonic Superstars.

Sonic Superstars está sob os cuidados do estúdio de Naoto Ohshima, que é o designer original do ouriço — Foto: Divulgação/Sega

Lançamento de Sonic Superstars

Sonic Superstars chega oficialmente nesta terça-feira (17), com versões para PC, PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. O jogo já estava em pré-venda anteriormente com preços a partir de R$ 279.

A Edição Digital Deluxe traz alguns brindes especiais aos jogadores, incluindo um pacote de skins que deixa os personagens com aspecto de LEGO. Também há visuais que deixam o Sonic com uma aparência de coelho, fazendo alusão ao seu primeiro design na fase de concepção, assim como peças robóticas que remetem ao Mecha Sonic de Sonic the Hedgehog 2. A versão também garante acesso a um livro de artes digital e uma prévia da trilha sonora original.

História

Sonic Superstars se passa em Northstar Islands, cenário para novos planos nefastos de Dr. Eggman. Desta vez, o vilão se alia a outra figura clássica e até então esquecida na franquia: Fang, que fez sua primeira aparição em Sonic Triple Trouble para Game Gear, em 1994. Um novo personagem desenhado por Naoto Ohshima também marca presença no game: Trip, cujo design é inspirado em um lagarto-espinhoso.

Sonic Superstars traz quatro personagens jogáveis e novos poderes envolvendo as Esmeraldas do Caos — Foto: Divulgação/Sega

Embora seja uma releitura dos clássicos da era 16-Bits, Sonic Superstars promete zonas completamente inéditas para explorar e traz uma proposta diferente da de Sonic Mania. De início, houve boatos de que o projeto deveria seguir como uma sequência do título de 2017, que revitalizou a fórmula clássica dos jogos do ouriço e foi muito bem recebido pelo público. No entanto, a decisão tomada foi de fazer algo totalmente novo, investindo em um estilo gráfico 2.5D e deixando o desenvolvimento nas mãos do estúdio Arzest — presidido pelo próprio Naoto Ohshima.

Gameplay

Sonic Superstars promete ser bastante familiar aos fãs, já que traz a tradicional gameplay de progressão lateral em zonas diversificadas. Será possível escolher entre Sonic, Tails Knuckles e Amy Rose, cada personagem trazendo suas próprias características, mas, agora, com destaque para poderes inéditos que podem ser conjurados a partir das sete Esmeraldas do Caos. Entre eles estão técnicas de multiplicação, nadar em cachoeiras, mudar de forma e muitas outras que podem ser selecionadas a partir de um menu em tempo real.

Pela primeira vez na história da franquia, será possível jogar a campanha inteira de forma cooperativa para até quatro jogadores no modo cooperativo local. Haverá, ainda, um modo PvP online com suporte para até sete outros jogadores em que é possível criar um personagem robótico e participar de diferentes atividades, incluindo batalhas e corridas em alta velocidade.

De acordo com a SEGA, Sonic Superstars representa a evolução nos jogos de plataforma do Sonic em 2D. Com gráficos tridimensionais, a fórmula foi totalmente reinventada para a geração atual com novas zonas e músicas, que contam com a participação do compositor português Tee Lopes. A empresa também está confiante de que os sistemas de física e movimentação serão familiares e do agrado dos fãs recentes e antigos.

Requisitos para download

Requisitos mínimos e recomendados de Sonic Superstars Mínimos Recomendados Sistema operacional Windows 10 (64-bits) Windows 11 (64-bits) Processador Intel Core i5 2400 3.1 GHz ou AMD FX-8350 4.2 GHz Intel Core i5 6600 ou AMD Ryzen 5 2600 Memória 6 GB de RAM 12 GB de RAM Placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 750 2 GB ou AMD Radeon HD 7790 2 GB NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB ou MAD Radeon RX Vega 56 8 GB DirectX Versão 11 Versão 11