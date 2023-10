Sony anuncia fone de ouvido gamer compatível com PS5, PC e celulares

InZone Buds é o novo fone de ouvido gamer da Sony . O dispositivo, compatível com PlayStation 5 ( PS5 ), PC e celulares, foi anunciado na terça-feira (10). Além de pequeno e discreto, ele promete entregar um som com baixa latência e tem bateria que pode atingir até 24 horas de uso contínuo, de acordo com a divulgação oficial. O acessório está disponível em pré-venda nos Estados Unidos por US$ 199,99, ou cerca de R$ 1.010 pela cotação atual.

Os fones de ouvido foram projetados para jogos, e por isso a Sony deu destaque na divulgação para o recurso de áudio espacial 360º, o mesmo usado nos headphones WF-1000X. Com isso, o jogador tende a obter maior imersão sonora nos jogos, em qualquer plataforma que for utilizado. O anúncio aconteceu no mesmo dia em que a companhia revelou o PS5 Slim, a evolução do seu mais recente console.

InZone Buds também podem ser encontrados lá fora nas cores preto com branco, assim como o PS5 — Foto: Divulgação/Sony

Como o aparelho é inspirado no design do videogame, ele tem linhas similares ao console e ao DualSense, e está disponível em duas opções de cores: preto e branco/preto. Os comandos de pausa, mudo e volume podem ser ativados com o toque na superfície lisa do headphone, similar ao funcionamento de um AirPods da Apple, por exemplo.

A ficha técnica do InZone Buds também inclui cancelamento de ruído ativo e modo ambiente. Neste caso, o acessório utiliza a capacidade da Inteligência Artificial (IA), criada a partir de 500 mil vozes diferentes coletadas para diferenciar o que o gamer está falando do barulho ambiente. Assim, a Sony garante que a voz do jogador estará em destaque, reduzindo o ruído ao redor de forma automática.

A IA também é utilizada para disparar pequenos sons no ouvido do usuário como forma de analisar o canal auditivo da pessoa. Assim, com o uso dos microfones de feedback, o aparelho seria capaz de perceber como o som ressoa e ajustar o áudio da melhor maneira possível para cada indivíduo por meio do uso do software para PC chamado InZone Hub.

App InZone Hub pode ser usado para configurar as diversas facetas dos fones de ouvido — Foto: Divulgação/Sony

Aliás, vale dizer que o InZone Hub também pode ser usado para personalizar os comandos de toque dos fones de ouvido, ajustar as frequências de som, configurar a equalização, além de afinar o uso do microfone e volume. O usuário pode salvar perfis de som para cada uso ou pessoa.

Sony InZone Buds tem estojo para transporte, incluindo espaço para o dongle — Foto: Divulgação/Sony

O estojo que acompanha os fones de ouvido, além de servir como transporte, também é uma carga extra para quando a bateria do acessório acabar. De acordo com o site oficial da Sony, o dispositivo em si apresenta uma autonomia de até 12 horas, e isso pode ser ampliado para até 24 horas com o uso da caixinha. Aliás, como mostra a imagem abaixo, a case também tem espaço para o dongle de conexão.

InZone Buds também está disponível na cor preta — Foto: Divulgação/Sony

A conexão Bluetooth permite parear o Sony InZone Buds com um smartphone ou tablet com Android, entretanto, para jogar no PC ou no PS5, é bem provável que o usuário precisará do dongle que acompanha o produto. O estojo, como indica a imagem acima, tem até espaço para guardar a referida peça.

De acordo com a informação trazida pelo site The Verge, o InZone Buds está otimizado para jogos e, por isso, não está ajustado para outros tipos de aplicações, como ouvir música ou chamadas de voz, por exemplo. Porém, nada impede que o jogador use o produto para tais fins.

Com informações de Engadget, Sony e The Verge

