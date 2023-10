Spider-Man 2: diretor de arte conta detalhes sobre desenvolvimento e mais

Marvel’s Spider-Man 2 é o mais novo exclusivo do PlayStation 5 ( PS5 ) desenvolvido pela Insomniac Games . O título, uma continuação de Marvel’s Spider-Man e Marvel’s Spider-Man: Miles Morales , traz os dois Homens-Aranha juntos e jogáveis pela primeira vez. E, na equipe do estúdio estadunidense, há um representante brasileiro: Davison Carvalho, Diretor de Arte que participou ativamente da produção de Spider-Man 2.

Em visita ao Brasil para divulgar o lançamento do novo jogo do Aranha, Davison conversou com o TechTudo e contou um pouco sobre como foi trabalhar no título e também falou sobre os processos criativos de trajes, animações, entre outros detalhes. Veja mais detalhes da entrevista a seguir. Vale lembrar que Spider-Man 2 chegou nesta sexta-feira (20) por R$ 349 no console atual da Sony.

Marvel's Spider Man 2 traz dois Aranhas, uma Nova York ainda maior e muitas referências às HQs; veja entrevista com diretor de arte, que é brasileiro — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

👉 Quais os melhores jogos do Homem-Aranha? Opine no Fórum do TechTudo

Dois Aranhas em uma Nova York ainda maior

Spider-Man 2 chamou atenção por trazer Peter Parker e Miles Morales como personagens jogáveis de uma só vez, após as apresentações nos primeiros games da série da Insomniac. Os dois são bem diferentes, trazendo suas próprias habilidades, histórias e personalidades.

Para Davison, foi um prazer trazer essas duas figuras juntas, com o desafio de manter a jogabilidade familiar independente do Aranha que está sendo controlado. Além disso, as distinções já eram apontadas nos próprios quadrinhos, que desenham a personalidade de cada um há algum tempo. A questão, então, foi criar a versão própria da Insomniac para cada um.

"Uma vez que a gente definiu a nossa versão deles - e a gente já teve dois jogos antes para isso - ficou um pouco mais fácil (...) A gente focou em umas coisas mais técnicas. As animações deles, por exemplo, são completamente diferentes - e tem bem mais animações agora, conforme você vai movimentando eles pela cidade. Você consegue ver que eles se comportam diferente um do outro, e é bem mais dinâmico agora também."

Em Spider-Man 2 os personagens poderão usar Asas de Teia para se locomover mais rápido por uma Nova York ainda maior — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Além das particularidades de cada um, as soluções para uma cidade ainda maior em relação aos games anteriores, exclusivos do PlayStation 4 (PS4), também foram um ponto interessante da produção.

Davison afirma que as tecnologias do PS5 facilitam bastante o trabalho em detalhes importantes, desde o menu inicial até a troca entre personagens - ao melhor estilo GTA 5 -, passando também pelo fast-travel, que permite transitar por Nova York mais rapidamente. "Foi um desafio, mas também foi mais fácil porque o console é poderoso desse jeito. A simbiose entre a tecnologia e o que a gente está desenvolvendo agora cruzou um pouco, então a fidelidade ficou muito melhor", disse o diretor.

Mas, vale lembrar: nem todo mundo quer essa ‘facilidade’ ao jogar com um Homem-Aranha, já que a premissa do herói é, justamente, o webswing, ou seja, viajar por aí balançando nas teias. E, para isso, pensando no aspecto artístico, faz bastante diferença ter uma boa base de dados relacionada aos movimentos dos Aranha. As poses acrobáticas, que passam uma ideia de movimento nas HQs e ganharam vida nos filmes e também nos outros games da série, também passam por um trabalho minucioso da equipe de arte da Insomniac.

Poses acrobáticas são diferentes para os dois heróis, mas mantém a familiaridade com o personagem — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

"Quando a gente olha nos quadrinhos e vê as poses deles, percebe que a dinâmica dos personagens são diferentes. Isso ajuda um pouco a tomar as decisões futuras da parte técnica. Mas, desde o mocap (captação de movimento), ou até mesmo vendo referências inusitadas, como o pessoal que faz Parkour, a gente tenta trazer isso de uma forma que não pareça tão alienígena, mas sim natural - e, ao mesmo tempo, com movimentos super-heróicos."

Vale lembrar que, em Spider-Man 2, também é possível viajar por Nova York utilizando as webwings, ferramentas presentes em diversos trajes clássicos dos quadrinhos que permitem ao herói planar, como se estivesse voando. No game, é possível ir bem mais rápido de um lugar a outro dessa forma, já que existem túneis de vento que carregam o Aranha pelos corredores de prédios da cidade. Isso também facilita a ida aos novos bairros de Brooklyn e Queens, que contam com construções mais baixas e ficam fora da ilha de Manhattan.

Referências aos quadrinhos e versões próprias

Os dois Aranhas trazem trajes e mais referências aos quadrinhos originais — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

A Insomniac, desde os primeiros jogos, traz diferentes referências às versões do Aranha já vistas nas HQs. Seja nos trajes ou na construção dos personagens, os games trazem essa familiaridade ao longo da gameplay, e isso não está diferente em Spider-Man 2. As próprias webwings, por exemplo, não estiveram presentes nos principais filmes do herói no cinema, mas fazem parte do jogo e dão uma nova experiência ao jogador. Sobre isso, Davison garantiu que trazer isso no jogo é uma das partes mais divertidas do processo de criação.

"Os trajes são uma forma de customizar a experiência de quem tá jogando, já que é um jogo single-player. É importante trazer algo divertido porque você passa horas olhando aquele personagem no centro da tela (...) Alguns dos trajes mudam o jeito com que a animação se comporta. Se é um traje baseado em algo que é tradicional 2D, a animação tem menos frames."

Traje do Aranha com o simbionte é um clássico dos quadrinhos, agora com versão recriada no game — Foto: Divulgação/Sony

E o jogo traz, de fato, diversos arcos diferentes para relembrar, como Spider-Man Noir de Através do Aranhaverso , o traje esportivo de Miles, versões de Spider-Man 2099 e até mesmo as roupas vistas nos filmes de Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, no MCU atual. Mas, além desses, há uniformes temáticos, e que também foram um ponto interessante do desenvolvimento.

"A gente às vezes vai na referência, não olhando o que já aconteceu com os homens-aranha, historicamente, mas sim com a cultura do tema que a gente tá abordando pelo traje. Do lado técnico, às vezes não é tão aparente para o jogador, mas as minúcias, os detalhes diferentes de um para o outro, acabam fazendo a experiência de cada traje sendo bem diferente."

Outra parte que chama atenção no mundo de Homem-Aranha é a criação de vilões, que costumam mudar a depender da produção. Nos trailers revelados antes do lançamento do game, foi possível ver Kraven, Venom e Lagarto, esse último com uma pegada bem mais monstruosa que a vista nos quadrinhos e no filme Amazing Spider-Man, de 2012.

Lagarto tem aspecto monstruoso em Spider-Man 2 — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Apesar das versões próprias da Insomniac, todos os inimigos dos Aranha têm características que remetem aos originais das HQs, afirma Davison. Segundo ele, esse processo de recriar os clássicos vilões foi, inclusive, motivo de muito orgulho por parte da equipe. “Acho que foram o desafio maior que a gente teve durante o desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, foi a coisa mais prazerosa”, garantiu o diretor.

"A gente teve bastante liberdade. A Insomniac acabou desenvolvendo seu próprio universo dentro do universo da Marvel, quase como se fosse uma coisa dentro da outra. Então, para a gente, isso traz liberdade sim (...) Mas, mesmo assim, a gente acha formas de fazer referências sem trazer isso no design do personagem. A gente já viu várias vezes nos quadrinhos o Lagarto com aquele jaleco, e no nosso não aparece - mas, tem um momento que a gente fez uma referência a isso."

O porta-voz brasileiro ainda garantiu que dois vilões específicos prometem surpreender o público durante a gameplay: Kraven e Venom. Vale ressaltar que os arcos foram escritos por Jon Paquette, diretor narrativo do game. "No aspecto de surpresa, é bem legal o que acontece com alguns vilões. Todo vilão tem um arco de história e você vivencia isso com ele - por mais que você o esteja enfrentando. Mas, Kraven e Venom são especiais", concluiu. Vale lembrar que Venom, originalmente Eddie Brock nos quadrinhos e em outras produções, não segue o mesmo caminho no game, conforme já confirmado pela produtora.

Representatividade é natural

Outro ponto bastante interessante de Spider-Man 2 é a diversidade apresentada pelos personagens. Se com Miles Morales, um Homem-Aranha afrolatino que trouxe outra perspectiva para o universo do herói nos games, isso já chamou atenção, agora há outros fatores ao longo da gameplay, como personagens PCD, NPCs diferentes gêneros e diversas culturas representadas.

Miles Morales tem arco que envolve suas origens enquanto jovem negro e portorriquenho — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

Perguntado sobre como foi trazer essa representatividade para o game, Davison garantiu que foi algo bastante natural. "Não é e uma questão de ser cauteloso ou dizer ‘vamos trazer diversidade para o jogo’. Se você tem um ambiente diverso, naturalmente o jogo vai vir diverso", afirmou o brasileiro.