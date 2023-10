Spider-Man 2 e Super Mario Wonder são destaques nos lançamentos da semana

Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder são os destaques nos lançamentos da semana, com a mais nova aventura do Homem-Aranha exclusiva do PlayStation 5 ( PS5 ) e um novo jogo de plataforma 2.5D do encanador da Nintendo . Eles foram acompanhados ainda pelo herói dos quadrinhos em Hellboy: Web of Wyrd, uma antiga rivalidade dos 16 Bits em Sonic Superstars, o game do Bob Esponja para a nova geração em SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake e mais. A seguir, saiba tudo sobre os lançamentos da semana, como data, preço e plataformas nas quais os games ficam disponíveis.

Marvel's Spider-Man 2 traz uma grande cidade para explorar e dois Homens-Aranha para jogar — Foto: Reprodução/PlayStation Blog

Marvel's Spider-Man 2 - 20 de outubro - PS5

O novo game do Homem-Aranha traz o herói de volta agora no PlayStation 5 (PS5) - e em dobro. Jogadores poderão controlar tanto Peter Parker quanto Miles Morales em uma grande aventura de ação em um mundo aberto ainda maior em uma Nova York que pasas a trazer locais como Brooklyn, Queens e Coney Island. Estes novos locais podem ser visitados se balançando por teias e também usando a nova função de wingsuit, que permite planar em alta velocidade.

Para proteger a cidade será preciso enfrentar novos vilões como Kraven, o Caçador e até mesmo Venom, que inicialmente aparecerá como o uniforme simbionte que aumenta os poderes de Peter Parker. Marvel's Spider-Man 2 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 349,90.

Super Mario Bros. Wonder - 20 de outubro - SW

O encanador da Nintendo retorna a suas raízes em um novo jogo de aventura 2D que remete a clássicos como Super Mario World, mas com muitas novidades. O game permite se aventurar sozinho ou com até 4 jogadores, local ou online, em fases repletas de ação que podem mudar suas regras drasticamente ao obter uma Flor Fenomenal.

Durante cada fase é possível encontrar também potenciadores (power ups) como a Maçã Elefante que transforma personagens em pesados e fortes elefantes, o Cogumelo Broca para perfurar o solo ou teto, e mais. Super Mario Bros. Wonder está disponível para Nintendo Switch por R$ 299.

Super Mario Bros. Wonder é uma nova aventura de Mario em 2D que apresenta várias ideias e poderes novos — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

Hellboy: Web of Wyrd - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

O famoso herói das histórias em quadrinhos Hellboy ganhou um novo game com elementos Rogue desenvolvido em parceria com a Dark Horse Comics e o criador do personagem, Mike Mignola. O jogo tem um visual que tenta reproduzir o estilo das páginas das HQs enquanto leva jogadores por uma história original.

O enredo conta como Hellboy e os agentes do Bureau de Pesquisa e Defesa Paranormal precisam investigar um labirinto sobrenatural repleto de monstros chamado Wyrd, que está causando picos de energia por vários lugares do mundo. Para enfrentá-los, Hellboy pode usar seus punhos e também armas de fogo em um sistema de luta mais lento, porém de alto impacto. Hellboy: Web of Wyrd está disponível para Nintendo Switch por R$ 73,99.

Hellboy: Web of Wyrd traz um estilo visual que remete aos quadrinhos do autor Mike Mignola — Foto: Reprodução/Steam

Sonic Superstars - 17 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Em uma estranha coincidência que remete à rivalidade entre Sonic e Mario dos anos 1990, o porco-espinho também recebeu um novo jogo multiplayer para até 4 pessoas de plataforma com jogabilidade 2D, mas com gráficos em 3D. Em Sonic Superstars jogadores passarão por fases em alta velocidade nas Northstar Islands enquanto enfrentam o Dr. Eggman, um antigo inimigo Fang e uma nova ameaça. Usuários terão a chance de controlar Sonic, Tails, Knuckles e Amy, cada qual com habilidades próprias para avançar e explorar de maneiras diferentes.

Sonic Superstars é o mais novo jogo de Sonic com jogabilidade em 2D, mas visuais em 3D — Foto: Reprodução/Steam

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged - 19 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A sequência do game de corrida com os carrinhos em miniatura da Hot Wheels chegou esta semana com várias novidades e mais de 130 veículos para pilotar, incluindo a adição de motos e quadriciclos. Na jogabilidade o game ganhou duas novas habilidades, um Dash lateral que pode empurrar adversários e ajudar em curvas e um botão de pulo que permite saltar a qualquer momento na pista. Jogadores poderão usar suas novas habilidades também em mais modos, como um modo carreira que conta a história de 4 jovens pilotos e modos multiplayer online com crossplay, exceto no Nintendo Switch.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged está disponível para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 (PS4), Xbox One, Nintendo Switch e PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 249,50.

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged marca o retorno dos carrinhos em miniatura em um jogo de corrida com novas habilidades — Foto: Reprodução/Steam

Skull Island: Rise of Kong - 17 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Neste game de ação, jogadores fãs do grande macaco poderão visitar as origens de Kong na Ilha da Caveira desde seus primórdios como um órfão, em uma jornada de vingança para derrotar o predador sauriano Gaw, que matou seus pais. A aventura levará usuários por todos os cantos da misteriosa ilha e seus segredos enquanto Kong enfrenta diversos monstros com golpes poderosos e combos para tomar seu posto como rei, King Kong. Skull Island: Rise of Kong está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e para Nintendo Switch por R$ 207.

Skull Island: Rise of Kong é uma história de origem do clássico personagem King Kong na Ilha da Caveira — Foto: Reprodução/Steam

Gargoyles Remastered - 19 de outubro - PS4, XB, SW, PC

O clássico game de aventura 2D do Mega Drive baseado na animação da Disney retorna com visuais refeitos em alta qualidade. No jogo usuários controlam Golias, um gárgula protagonista da série animada, enquanto luta contra robôs e humanos pro diversas fases para tentar destruir o artefato Olho de Odin.

Os visuais do game podem ser alternados entre os novos gráficos e a clássica arte 2D dos anos 90. Além disso, caso a dificuldade fique muito alta em algum momento, é possível usar uma função para rebobinar a ação. Gargoyles Remastered está disponível para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e Nintendo Switch por R$ 54,95 e para PC pelas lojas digitais Steam e GOG (GOG Galaxy) por R$ 46,99.

Gargoyles Remastered traz versão remasterizada de clássico game de ação e plataforma dos anos 90 no Mega Drive — Foto: Reprodução/Steam

Wizard With a Gun - 17 de outubro - PS5, XBSX/S, PC

Em um reino de magia destruído pelo caos jogadores entrarão no papel de um mago armado com uma pistola de projéteis mágicos que precisa reconstruir o mundo. O jogo desafia usuários a sobreviverem em uma terra repleta de criaturas místicas perigosas enquanto coletam recursos para erguer construções que adicionam mais possibilidades, semelhante a Don’t Starve Together. É possível jogar sozinho ou com até 4 amigos em multiplayer online cooperativo. Wizard With a Gun está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 149,50, para Xbox Series X e Xbox Series S por R$ 92,45 e para PC pela loja digital Steam por R$ 59,99.

Wizard With a Gun é um jogo de ação e sobrevivência que lembra o clássico Don't Starve Together — Foto: Reprodução/Steam

Agatha Christie - Murder on the Orient Express - 19 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Baseado na famosa obra da escritora Agatha Christie, jogadores encarnarão no papel do detetive Hercule Poirot e também de uma nova personagem chamada Joanna Locke enquanto investigam um assassinato a bordo do Expresso Oriente. O game traz uma versão moderna da história com uma nova conclusão e mecânicas de investigação nas quais jogadores precisam conectar fatos, testemunhos e evidências para descobrir quem foi o assassino.

Agatha Christie - Murder on the Orient Express (listado nas lojas em português como Agatha Christie - Assassinato no Expresso Oriente) está disponível para PlayStation 5 (PS5) e PlayStation 4 (PS4) por R$ 199,50, para Xbox Series X, Xbox Series S e Xbox One por R$ 147,45 e para Nintendo Switch e PC pelas lojas digitais Steam, Epic Games Store e GOG (GOG Galaxy) por R$ 107,99.

Agatha Christie - Murder on the Orient Express traz o detetive Hercule Poirot e uma nova personagem em uma versão atualizada do livro — Foto: Reprodução/Steam

Kona 2: Brume - 18 de outubro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

A sequência do game de suspense Kona leva jogadores para uma nova aventura em Quebec, no Canadá, no ano de 1970, mais uma vez como o detetive Carl Faubert. Uma misteriosa névoa separou uma pacata cidade do resto do mundo e agora jogadores precisam desvendar seus segredos para ajudar sobreviventes a escaparem, além de descobrir o que está acontecendo. Durante sua jornada será preciso sobreviver ao frio extremo e ataques de animais perigosos enquanto reúne itens úteis e peças desse intrincado quebra-cabeça.

Kona 2: Brume é um game de terror e sobrevivência que lança jogadores em um novo mistério na neve — Foto: Reprodução/Steam