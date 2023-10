Spider-Man 2 já tem primeira platina antes mesmo do lançamento

Marvel's Spider-Man 2 será lançado para o PlayStation 5 (PS5) em breve, no dia 20 de outubro, mas um usuário afirma já ter terminado e platinado o game. O usuário de apelido ChrisGaming95 no X (antigo Twitter) postou neste domingo (1) uma imagem do troféu de Platina do jogo via compartilhamento de imagens do PS5 e mencionou que conseguiu realizar o feito após 30 horas de gameplay. Vale ressaltar que o jogador não trouxe detalhes de como teve acesso antecipado a uma cópia de Marvel's Spider-Man 2.