Spider-Man 2 vende 2,5 milhões em 24 horas e bate recorde no PlayStation

Marvel's Spider-Man 2 traz vários vilões icônicos do universo do super-herói, com destaque para Venom — Foto: Divulgação/PlayStation

É interessante notar que, diferente dos seus antecessores, Marvel's Spider-Man 2 saiu somente no console de nova geração da Sony, cuja base instalada é consideravelmente menor em relação ao PlayStation 4 (PS4) — 43 milhões contra 117 milhões, respectivamente, segundo apurado pelo VGChartz. Por isso, essa conquista é bastante expressiva para a marca, que despende esforços para atingir a meta estabelecida de 25 milhões de consoles vendidos no atual ano fiscal, até 31 de março de 2024.

Com o desempenho, ainda fica a dúvida se o jogo será capaz de superar a primeira semana de vendas de God of War: Ragnarok. Em comparação, o primeiro Marvel's Spider-Man foi lançado em 2018 e também foi considerado o lançamento da PlayStation que mais vendeu rapidamente à época, com 3,3 milhões de unidades em apenas três dias.

As primeiras impressões da mídia especializada foram muito positivas, já que o título esbanja uma nota 91 em agregadores de nota como o Metacritic. A resenha do TechTudo também foi bastante elogiosa, apontando que se trata do “primeiro jogo que justifica a venda de um PS5 e consolida o Homem-Aranha no status de mascote do PlayStation.”

Desta vez, o jogo traz tanto Peter Parker quanto Miles Morales como personagens jogáveis na cidade de Nova York, cada um com suas próprias missões. Há, ainda, um sistema de troca rápida que faz uso do SSD do PlayStation 5 para que o jogador assuma controle do personagem desejado de maneira quase imediata, com uma transição fluida que coloca o usuário direto na ação.