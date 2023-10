Spotify mais caro e com IA? Entenda possível plano 'supremium'

O Spotify pode estar desenvolvendo um novo plano pago com recursos como áudio lossless de 24 bits — sem perda de qualidade — e um gerador de playlists com inteligência artificial (IA . Chamado de “Supremium”, o pacote ainda disponibilizaria outras funções exclusivas aos assinantes pelo custo de US$ 19,90 por mês (R$ 102, em conversão direta). O experimento foi descoberto e publicado pelo desenvolvedor Chris Messina, mas, até o momento, a empresa não deu confirmação oficial sobre o possível novo tipo de assinatura.

Entre outros recursos que poderiam estar presentes no pacote Supremium, o desenvolvedor encontrou ferramentas avançadas de mixagem, horas adicionais de escuta de audiolivros e um relatório com estatísticas de reprodução semelhante aos “Destaques” do Last.fm. Além disso, também haveria uma nova versão da “Cápsula do Tempo”, chamada de “Sua Cápsula de Som”, que reuniria músicas “exclusivamente suas” para ouvir no futuro. Todas as linhas de código do experimento foram descobertas na versão mais recente do Spotify.

Supremium: Spotify pode criar novo plano com playlists geradas por inteligência artificial generativa — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Na publicação, Messina também revelou o que seria o logo do novo pacote, em duas aplicações de layout: colorida e em preto e branco. Ele ainda destaca que os assinantes poderiam filtrar sua biblioteca de músicas de acordo com seu humor, atividade, vibração ou batidas por minuto. Além disso, o serviço de audiobooks, disponível somente nos Estados Unidos por enquanto, teria opções de 20 ou 30 horas de reprodução, contra as 15 horas liberadas no pacote Premium tradicional.

Suposto logo do novo plano do Spotify, o Supremium — Foto: Reprodução/Chris Messina

O valor do suposto novo plano foi descoberto e publicado no Reddit pelo usuário Hypixely, que encontrou a quantia em códigos do Spotify publicados na última semana. A assinatura citada por ele incluiria o mesmo áudio lossless e a criação de playlists com inteligência artificial. Contudo, não é possível cravar que esse será o preço final do pacote, caso ele venha a ser comercializado pelo streaming no futuro.

Em relação à criação de playlists com inteligência artificial generativa, os experimentos encontrados mostram que o usuário poderia pedir música e criar listas de músicas utilizando prompts de comando. Os assinantes também teriam a opção de convidar amigos para fazer sets colaborativos com a IA. O recurso chegou a ser capturado em uma versão para testadores pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi.

Em nota enviada ao site TechCrunch, o Spotify se recusou a falar sobre os possíveis novos recursos, limitando-se a dizer que está “constantemente idealizando a oferta de produtos e oferecendo valor aos usuários”. A empresa alegou que não comenta especulações e não há nada de novo para compartilhar.

Isso significa que o novo plano e os novos recursos apresentados pelo desenvolvedor podem não ser lançados oficialmente pelo Spotify ou, ainda, que podem sofrer alterações até que venham a ser lançados.

