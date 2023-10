Starfield: jogador explora todos os mais de 1000 planetas em 180 horas

Um jogador conseguiu explorar todos os mais de 1000 planetas de Starfield, novo RPG da Bethesda , que saiu para Xbox Series X , Xbox Series S e PC. O título tem proporções gigantescas, com a proposta ser um game de mundo aberto e exploração com temática espacial. O jogador é incentivado a viajar pelo universo com sua nave e visitar diversos planetas presentes na aventura, além de ter um extenso arco principal e múltiplas missões secundárias.

O usuário do Reddit, conhecido como “DoomZero”, alcançou a façanha de visitar todos os 1694 planetas que estão presentes no jogo, e levou pouco mais de uma semana para isso, em horas contabilizadas. Starfield pode ser baixado sem custo adicional por quem assina o Xbox Game Pass, no PC ou consoles. Além disso, o game está à venda em edições digitais e físicas por a partir de R$ 299 no PC, via Steam, ou R$ 349,95 nos consoles Xbox.

Starfield já tem primeiro jogador a 'zerar' todos os planetas — Foto: Divulgação/Bethesda

De acordo com o relato de DoomZero no Reddit, a exploração dos 1694 planetas durou 180 horas. Esse tempo é 10 vezes maior que o mínimo necessário para terminar a história principal de Starfield que, em média, leva cerca de 18 horas. O jogo “completo”, para quem quer realizar tarefas principais e secundárias, pode levar até 60 horas, ainda bem abaixo do tempo somado para explorar todos os planetas.

DoomZero, inclusive, registrou mais de 200 horas de gameplay em Starfield, dando a entender que cerca de 20 horas deste tempo foram realmente gastas com a campanha principal, enquanto o restante fora apenas focadas na exploração dos planetas. “Quando comecei, a ideia de explorar os planetas ficou na minha cabeça. Gosto de completar coisas e achei que seria uma conquista pessoal maneira”, disse o jogador.

Jogador explora mais de 1000 planetas em Starfield — Foto: Reprodução/Reddit

Quando o jogador fala em “explorar”, quer dizer registrar tudo aquilo que existe no planeta, escaneando personagens, animais, flora, entre outros elementos. DoomZero garante que a maior dificuldade foi realmente lidar com as mais variadas criaturas, já que algumas são muito pequenas e bem difíceis de se encontrar, como besouros diminutos. Há biomas inteiros em oceanos que também são de difícil exploração.

Por fim, DoomZero destaca que gostou de explorar as luas de alguns planetas, que também entram na contabilidade. Eles são locais de menor escopo e possuem visuais únicos ao horizonte, conforme estão mais próximas ou distantes de seus locais onde são satélites. Ainda assim, o jogador garante que nem todos os lugares foram interessantes, por mais que sempre tenham algo a ser conferido.