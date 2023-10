Starfield supera rivais e é sucesso de vendas mesmo com Xbox Game Pass

O título já estreou como o 7º jogo mais vendido do ano nos EUA, seguido pelo game de luta da NetherRealm Studios, na 8ª posição. Vale lembrar que o game chegou também ao Xbox Game Pass no dia do lançamento, ficando disponível para assinantes do serviço - e, mesmo assim, teve bom resultado no mercado.

Starfield foi jogo mais vendido em setembro de 2023 nos Estados Unidos apesar de lançamento no Xbox Game Pass — Foto: Divulgação/Bethesda

👉 Starfield chega para o PS5? Saiba no Fórum do TechTudo

Os dados sobre a venda de Starfield foram revelados pelo diretor executivo da Circana, Mat Piscatella, na última quarta-feira (18), com o RPG de exploração espacial na primeira posição. As altas vendas surpreenderam, dado o lançamento do jogo no Xbox Game Pass, já que os assinantes do serviço não precisam comprar o game para acessá-lo.

De acordo com a Microsoft, Starfield chegou a 10 milhões de usuários em suas primeiras semanas e foi o segundo maior lançamento do Xbox Series X/S, atrás apenas de Forza Horizon 5. O game é a mais nova franquia da Bethesda em mais de 25 anos e o primeiro lançamento da companhia desde que foi adquirida pela Microsoft, em 2021.

Starfield surpreendeu com alto número de vendas, mesmo disponível no Xbox Game Pass — Foto: Divulgação/Bethesda

O Top 5 dos mais vendidos também conta com outro jogo incluso no Xbox Game Pass: o simulador de assaltos multiplayer PayDay 3, lançado no final do mês de setembro. A chegada do jogo no serviço pago parece não afetar a venda ao considerar outro exemplo recente, Lies of P, o game estilo Dark Souls da Round8 Studio, que atingiu 1 milhão de unidades vendidas apesar de ser lançado diretamente no serviço.

Apesar do sucesso do game para Xbox Series X e Xbox Series S, o videogame mais vendido de setembro foi o PlayStation 5 (PS5), tanto em unidades como no valor em dólares, enquanto os consoles da Microsoft ficaram em segundo lugar em ambas as métricas. O valor total gasto no mês de setembro com jogos e videogames foi de US$ 4,495 bilhões (em torno de R$ 22.727 bilhões). A Circana contabiliza as vendas de jogos apenas pelos valores em dólares, já algumas empresas não partilham dados de suas vendas digitais, como Nintendo e Take Two Interactive.

Jogos mais vendidos em setembro de 2023 nos EUA

Starfield Mortal Kombat 1 EA Sports FC 24 Madden NFL 24 Payday 3 NBA 2K24 The Crew: Motorfest Armored Core 6: Fires of Rubicon Hogwarts Legacy Call of Duty: Modern Warfare 2 2022

Jogos mais vendidos em 2023 nos EUA