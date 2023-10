Super Mario Bros. Wonder bate recorde de vendas e supera até Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder teve alguns de seus primeiros dados de vendas divulgados, nos quais o game chegou a bater recorde na Europa e superar até mesmo o lançamento de Marvel's Spider-Man 2 no mercado japonês. O novo jogo de plataforma 2D apresenta uma aventura repleta de charme que remete ao clássico estilo da franquia nos anos 90, como Super Mario World , enquanto ainda oferece várias novidades. A seguir, confira mais sobre as vendas de Super Mario Bros. Wonder, já disponível atualmente para Nintendo Switch .

Super Mario Bros. Wonder quebra recorde de vendas na Europa e supera Marvel's Spider-Man 2 no Japão — Foto: Divulgação/Nintendo

Super Mario Bros. Wonder se tornou o jogo da franquia com vendas mais rápidas em território Europeu, levando em consideração os dados dos primeiros 3 dias após o lançamento. A informação foi dada pela própria Nintendo, que postou a conquista em sua conta na rede social X (antigo Twitter). Já no Japão, os números de venda foram revelados na revista local Famitsu, e um usuário de apelido Stealth apontou que Super Mario Bros. Wonder foi o jogo de Mario que mais rápido vendeu no Nintendo Switch.

Além disso, o game vendeu oito vezes mais do que o segundo lugar geral, Marvel's Spider-Man 2 do PlayStation 5 (PS5). Super Mario Bros. Wonder ficou em primeiro lugar com mais de 638 mil cópias vendidas, enquanto que o exclusivo da Sony contabilizou 77 mil unidades. Os números são ainda mais impressionantes ao considerar que o novo game de Mario foi lançado no dia 20 de outubro e a semana de vendas coletou dados apenas até o dia 22.

No Reino Unido, Marvel's Spider-Man 2 ficou em primeiro lugar em vendas, seguido por Super Mario Bros. Wonder. O game do encanador foi o terceiro maior lançamento físico de um game do personagem, segundo o analista Christopher Dring da GamesIndustry.biz, ligeiramente atrás de Super Mario Odyssey e a coletânea Super Mario 3D All-Stars. No entanto, a Nintendo não informa números de vendas digitais para empresas que registram esses tipos de dados, então existe a possibilidade que o game tenha sido o maior lançamento do personagem também no Reino Unido.

Porém, Super Mario Bros. Wonder teve vendas 62% menores que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, maior lançamento de 2023 no território britânico. Ainda assim, os games da franquia Mario costumam continuar vendendo bem a longo prazo. De acordo com Christopher Dring, o jogo teve um lançamento melhor do que o último antecessor tradicional da franquia, New Super Mario Bros. U Deluxe- o qual a longo prazo chegou a 16 milhões de unidades vendidas.

Super Super Mario Bros. Wonder traz várias novas ideias como a Maçã Elefante que transforma Mario no animal — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

O público japonês costuma ter preferência por videogames portáteis, não à toa o Nintendo Switch já tem mais de 30 milhões de unidades vendidas, contra pouco mais de 4 milhões do PlayStation 5 (PS5). A semana de lançamento de Super Mario Bros. Wonder, no entanto, ainda está abaixo de New Super Mario Bros. do Nintendo DS e New Super Mario Bros Wii do Nintendo Wii, que venderam mais de 900 mil unidades cada.

Com informações de Video Games Chronicle (1, 2 e 3), Nintendo Europe

