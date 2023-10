Super Mario Bros. Wonder: veja lançamento e detalhes do jogo da Nintendo

Super Mario Bros. Wonder é a sequência da fórmula 2D clássica do mascote da Nintendo . O game faz sua estreia no Nintendo Switch em 20 de outubro de 2023, sendo totalmente localizado no português do Brasil. Sua gameplay traz fases e inimigos inéditos, além de power-ups divertidos e sistemas que prometem reinventar as maneiras de jogar, entre eles a possibilidade de equipar insígnias que oferecem novas habilidades.

Uma das grandes diferenças do jogo são as Flores Fenomenais, que podem mudar o mundo ao seu redor. Tudo fica mais agitado ao coletar alguma dessas, pois canos podem ganhar vida e até mesmo a perspectiva de gameplay pode mudar. Também vale notar os novos visuais, que dão destaque para a expressividade dos personagens. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz tudo o que você precisa saber sobre Super Mario Bros. Wonder, que já está em pré-venda por R$ 299. Confira:

Super Mario Bros. Wonder traz novos power-ups e muitas novidades à fórmula 2D do mascote — Foto: Divulgação/Nintendo

História

Em Super Mario Bros. Wonder, os usuários descobrem um novo lugar chamado Reino da Flor, que não é muito distante do já conhecido Reino do Cogumelo onde os jogos do encanador costumam se passar. Mario, Luigi, Peach e seus amigos são convidados pelo Príncipe Florian para visitar o local, mas Bowser toma posse de um poder fantástico e se transforma em um castelo voador, espalhando o terror nessas terras pacíficas.

Com isso em mente, a turma terá de partir em uma aventura para restaurar o Reino da Flor e salvar seus residentes. Por ser uma região completamente nova, será possível conhecer mundos e inimigos inéditos, assim como experimentar mecânicas sem precedentes na franquia. Várias figuras clássicas também estão de volta, incluindo Koopa Troopa, Goomba, Boo, Lakito, entre outros.

Bowser se transforma em um castelo voador e espalha o caos no Reino da Flor em Super Mario Bros. Wonder — Foto: Divulgação/Nintendo

Preço e lançamento

Super Mario Bros. Wonder tem lançamento previsto para 20 de outubro de 2023, exclusivamente para Nintendo Switch. A pré-venda digital já está disponível por R$ 299 na Nintendo eShop. Uma curiosidade é que esta é a mesma semana em que Sonic Superstars chega ao mercado, reprisando a antiga rivalidade da era 16-Bits.

O jogo também entra na seleta lista de títulos totalmente localizados em português do Brasil da Nintendo. Isso inclui até mesmo dublagem, já que existe uma flor falante no jogo que dá dicas e interage com o jogador.

Super Mario Bros. Wonder chega totalmente localizado em português do Brasil ao Nintendo Switch — Foto: Divulgação/Nintendo

Gameplay

Super Mario Bros. Wonder segue a receita clássica da franquia da Nintendo, com ação em plataforma 2D. Os jogadores precisam superar os obstáculos da fase, coletar power-ups, descobrir segredos e, então, chegar ao fim demarcado por um mastro. O Reino da Flor promete pelo menos sete mundos exploráveis, cada um com seu respectivo arquétipo. Entre eles estão florestas, campos gélidos, passagens subterrâneas e vulcânicas, fases aquáticas, desertos, entre outros.

O grande charme das fases está nas Flores Fenomenais — ou Wonder Flowers, em inglês. Elas podem ser coletadas durante os percursos e mudam todo o mundo à volta, dando vida a objetos inanimados, transformando personagens e causando outros eventos inesperados que transformam a gameplay. Durante seu efeito, o jogador deve coletar Sementes Fenomenais para o estágio voltar ao normal, sendo necessárias para destravar algumas fases mais adiante.

Wonder Flower é uma das novidades em Super Mario Bros. Wonder; item pode mudar o cenário por completo — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Será possível selecionar entre vários personagens jogáveis, tais como: Mario, Luigi, Princesa Peach, Princesa Daisy, Toad e Toadette. Além disso, Yoshi e Ledrão (Nabbit, em inglês) marcam presença e são ótimos para iniciantes, pois não tomam dano de inimigos e só podem morrer caso caiam em abismos.

O jogo também traz a possibilidade de jogar com até três amigos no multiplayer local e online. Também é possível encontrar outros usuários em tempo real enquanto joga conectado à Internet, que podem ressuscitar aliados e compartilhar itens.

Super Mario Bros. Wonder conta com uma grande diversidade de personagens, inclusive alguns "imortais" — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Entre os novos power-ups está a possibilidade de se transformar em um elefante capaz de armazenar água na tromba, além de destruir blocos e inimigos com mais facilidade. Também existe uma flor que concede poderes de bolha, especialmente útil para incapacitar inimigos e alcançar locais mais altos, já que servem de plataformas. Por fim, existe uma flor que concede poderes de broca, útil para proteger a cabeça e cavar superfícies.

Super Marios Bros. Wonder também terá power-ups inéditos na franquia; agora Mario pode até virar um elefante — Foto: Reprodução/Nintendo of America

Outra novidade é o sistema de Insígnias, que são equipáveis e concedem habilidades especiais aos personagens de modo a personalizar a experiência. Entre elas estão a possibilidade de planar; utilizar um arpéu para se prender a paredes; escalar bordas; atrair moedas; entre outras. São ao menos 24 Insígnias e apenas uma pode ser equipada por vez. É possível adquirir novos itens do tipo em lojas espalhadas pelos mundos ou cumprindo desafios.

Trailer de Super Mario Bros. Wonder

