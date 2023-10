Taylor Swift em app de namoro? Empresa oferece R$ 10 milhões para usar imagem

O site DreamGF AI, que permite que usuários criem e interajam com namoradas virtuais, fez uma proposta inusitada para a cantora Taylor Swift . Em uma carta enviada à equipe da artista, a plataforma baseada em inteligência artificial (IA) ofereceu cerca de US$ 2 milhões — pouco mais de R$ 10 milhões na cotação atual — para comprar os direitos de imagem da artista.

De acordo com a plataforma, a imagem da artista seria usada de uma maneira “digna” e “reverente”. No entanto, a ferramenta também permite a criação de conteúdo adulto para quem estiver disposto a assinar o serviço que pode custar até US$ 99,99 (cerca de R$ 505) por mês. A seguir, veja mais detalhes do caso.

Taylor Swift: app baseado em IA oferece R$ 10 milhões para usar imagem da cantora — Foto: Reprodução/IMDb

O DreamGF AI não tem app para Android ou iPhone (iOS), e está disponível apenas através de site, por meio de um web app. A ferramenta se define como uma plataforma “inovadora” que utiliza a IA para “criar relacionamentos virtuais imersivos”. Os usuários podem criar a “namorada virtual ideal”, customizando a aparência dela e personalidade da forma como desejarem. Como o site permite a criação de conteúdos adultos, apenas usuários maiores de 18 anos podem se inscrever no serviço.

O programa funciona essencialmente por meio de chatbots de IA. Depois que o usuário cria o robô personalizado, ele pode manter conversas com as suas criações por meio de mensagens. Além disso, também há uma versão premium do programa em que usuários podem receber nudes dos robôs. Para isso, é necessário assinar o serviço, que tem planos entre US$ 9,99 (aproximadamente R$ 51) a US$ 99,99 (cerca de R$ 505) por mês.

Na carta enviada para o time da cantora, a plataforma afirma que a imagem de Taylor Swift seria capaz de aprimorar a experiência dos usuários do aplicativo e, ainda, de mostrar as “maneiras responsáveis” de entretenimento que podem ser oferecidas pelas plataformas de IA. No documento, eles ressaltam que a imagem da artista seria usada apenas no programa focado em chatbots, e não no serviço que permite a criação de conteúdos gráficos mais sensuais.

Apesar disso, de acordo com a revista Forbes, é pouco provável que a cantora aceite a proposta. Atualmente, Taylor Swift está em turnê com a The Eras Tour, e a expectativa é que ela consiga faturar mais do que foi oferecido pelo app por dia de show. Vale lembrar que a loirinha vem ao Brasil em novembro, quando fará shows nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.

