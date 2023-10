TCL C645 chega ao Brasil com promessa de mais brilho e contraste

A TCL anunciou, na segunda-feira (23), o início das vendas da smart TV C645, anunciada originalmente em março deste ano. A fabricante promete imagens com melhor precisão de cores e definição, design minimalista sem bordas e tecnologia de painel QLED, que tende a ter melhores níveis de brilho e cores. Os modelos de 50”, 55” e 65’’ estão disponíveis em lojas físicas do varejo nacional e no site oficial da marca com preço sugerido a partir de R$ 2.654,75.