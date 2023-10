TCL lança smart TV C845 no Brasil com foco nos gamers; veja preço

A TCL anunciou, na segunda-feira (2), o lançamento da smart TV QLED Mini LED 4K C845 no Brasil. Com sistema Google TV e foco na experiência gamer, ela está disponível nos tamanhos de 65’’ e 75’’. O modelo possui o certificado IMAX Enhanced, que garante ao consumidor que o aparelho reúne as condições necessárias para reproduzir filmes com qualidade próxima à de um cinema IMAX. De acordo com a fabricante, o produto já está disponível e tem preço sugerido a partir de R$ 6.987,70.

Google TV é o sistema operacional utilizado no modelo C845. Com o aplicativo Google Assistente incorporado, é possível usar comandos de voz para obter recomendações de conteúdo e ativar funções como ouvir músicas, ver filmes e jogar games. Além disso, a nova smart TV da TCL conta com apps pré -instalados como Netflix, YouTube, Globoplay, Disney+, Amazon Prime Video e Apple TV+.

👉 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Smart TV QLED Mini LED 4K C845 usa sistema Google TV — Foto: Divulgação/TCL

📝 Qual é a melhor marca de smart TV? Veja dicas no Fórum TechTudo

Pensada para atender o público gamer, a C845 conta com o algoritmo de software MEMC, que garante conteúdo mais suave e transições vivas, compensando o desfoque de movimento da tela. O modelo apresenta a tecnologia VRR de 144 Hz, que permite o ajuste da taxa de atualização em tempo real para a taxa de quadros de saída de um console de jogos ou PC. Recursos como Game Accelerator, Game Bar, ALLM, VRR, FreeSync Premuim Pro e HDMI 2.1. também estão entre as configurações do aparelho.

Smart TV QLED Mini LED 4K C845 tem foco na experiência gamer — Foto: Divulgação/TCL

Graças ao novo processador AiPQ 3.0, a smart TV da TCL promete ajustar automaticamente a saturação de cor, brilho, nitidez, compensação dinâmica de movimento e ruído de imagem para fornecer as melhores configurações de qualidade. Além disso, o componente também permite que o aparelho realize o reconhecimento em tempo real de pessoas e tipos de cena durante o fluxo de vídeo.

O modelo C845 conta com resolução 4K, e promete uma experiência visual imersiva, reproduzindo imagens realistas. A tecnologia Mini LED, por sua vez, tende a entregar uniformidade de brilho, contraste extremamente nítido e qualidade de imagem superior às LEDs tradicionais. O aparelho também é compatível com as tecnologias HDR10+, Dolby Vision e Dolby Vision IQ.

Para oferecer uma atmosfera de som 3D, a nova smart TV está equipada com o sistema de som Onkyo, recurso DTS-Virtual-X e a tecnologia de áudio Dolby Atmos. A proposta é que o aparelho proporcione uma qualidade de áudio imersiva, com sons precisos e fiéis à realidade.

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV