TechTudo elege o melhor celular de 2023; conheça os modelos finalistas

O Prêmio Melhores do Ano do TechTudo está de volta para eleger os eletrônicos e serviços de tecnologia que se destacaram em 2023. Uma bancada de especialistas vai coroar celulares , aplicativos , eletrônicos , jogos e operadoras de telecomunicações que fizeram bonito ao longo do último ano, com base em critérios definidos previamente. Além do júri, o público também pode ajudar na escolha dos vencedores votando em seus favoritos.

Assim como nas edições anteriores, no Melhores do Ano 2023 o TechTudo considera duas categorias de celulares: melhor Custo-Benefício e Top de Linha. Assim, você pode decidir melhor o quanto quer gastar – e quais funções são compatíveis com aquela faixa de preço. Nas linhas a seguir, veja os finalistas, critérios e jurados nas categorias Celular com Melhor Custo-Benefício e Celular Top de Linha.

📱Celular com Melhor Custo-Benefício de 2023

Aqui estão os celulares que se destacaram nos últimos meses por trazerem recursos interessantes sem abrir mão do preço competitivo. Eles são indicados para consumidores em busca de um bom leque de funcionalidades, mas que não desejam gastar muito.

Critérios:

Construção. Indica se o modelo traz a robustez esperada para um item que normalmente custa caro. Os avaliadores consideram tipo de material e certificações; Câmera. De nada adianta um telefone com câmera tripla se as fotos deixam a desejar. São considerados os resultados de imagens feitas em situações do cotidiano; Bateria. Este quesito avalia se os smartphones permitem boa autonomia de uso. Quanto mais tempo longe da tomada, melhor; Desempenho. São consideradas as utilizações comuns, como redes sociais, aplicativos de produtividade e streaming; Tela. Tamanho, resolução, tipo de painel e densidade de pixels (o tal do ppi) são objeto de análise.

Finalistas:

O Galaxy A54 é um celular intermediário da Samsung lançado em março de 2023. Ele se destaca pela tela Super AMOLED com resolução Full HD+ e frequência de 120 Hz. O processador é o Samsung Exynos 1380, que trabalha com 8 GB de RAM e duas opções de armazenamento: 128 GB ou 256 GB. Nas câmeras, o smartphone traz lente principal de 50 MP e um sensor frontal de 32 MP. Ele tem ainda NFC, para pagamentos por aproximação, e acesso à rede 5G. O Galaxy A54 é vendido por R$ 2.999,00 no site oficial da Samsung.

O Poco X5 Pro chegou ao Brasil em março deste ano e trouxe como o destaque a câmera principal de 108 MP. Outro ponto forte é o processador da Snapdragon 778 5G, da Qualcomm, que permite rodar até jogos mais pesados. Para trabalhar com o chip, a Xiaomi disponibilizou duas opções de RAM (6 GB ou 8 GB) e memória interna de 128 GB ou 256 GB. A tela do celular tem tecnologia AMOLED e resolução Full HD+. Para fotos, além do sensor de 108 MP, o aparelho possui uma frontal de 16 MP, que deve garantir boas selfies. O smartphone ainda vem com bateria de 5.000 mAh, NFC e Internet 5G. O Poco X5 Pro é vendido por R$ R$ 3.679,99 no site oficial da Xiaomi.

O Moto G73 é um celular intermediário da Motorola que estreou em janeiro de 2023. O aparelho se mostra uma opção com bom custo-benefício por trazer o chip MediaTek Dimensity 930, que trabalha com 8 GB de RAM E permite realizar desde tarefas mais simples até as que exigem mais do smartphone. Para dados, a Motorola disponibiliza duas versões, com 128 GB ou 256 GB. Na hora de tirar fotos, o usuário conta com uma lente principal de 50 MP e um sensor de 16 MP para selfies. O G73 tem uma tela do tipo LCD com resolução Full HD+, bateria de 5.000 mAh e Internet 5G. Ele é vendido por R$ 1.498,15 no site oficial da Motorola.

O Realme C55 chegou ao Brasil em abril deste ano com cores brilhantes e chamativas. No entanto, o grande chamariz do celular fica por conta da Mini Cápsula, notch interativo inspirado no Dynamic Island da Apple. Outro aspecto que também chama a atenção é o conjunto de lentes traseiras, cuja principal é de 64 MP. Para desempenho, a Realme equipou o aparelho com chip MediaTek G88, até 8 de RAM e 256 GB de armazenamento. Em nossos testes, o celular teve ótima performance em tarefas do dia a dia e rodou jogos mais pesados com fluidez. O C55 possui tela LCD Full HD+, bateria de 5.000 mAh e Android 13, mas não tem conexão 5G. É possível encontrá-lo por R$ 1.199 no marketplace autorizado da fabricante.

Redmi Note 12 Pro

O Redmi Note 12 Pro foi lançado no Brasil em abril de 2023 e se destaca por sua ficha técnica satisfatória com preço acessível. A Xiaomi equipou o intermediário com chip Dimensity 1080, até 12 GB de RAM — maior número da categoria custo-benefício — e 128 GB ou 256 GB de armazenamento, como os anteriores. A tela do 12 Pro tem resolução Full HD+ distribuída em 6,67 polegadas. Para capturar imagens, há uma câmera principal de 50 MP e um sensor frontal de 16 MP. Bateria de 5.000 mAh, NFC e rede 5G também compõem a ficha técnica do celular. Atualmente o Redmi Note 12 Pro é vendido por R$ 3.403,99 no site oficial da fabricante.

📱 Celular Top de Linha

Nesta categoria estão os smartphones mais desejados do país. Eles chegam ao extremo do que é possível realizar – em termos de produtividade e de jogatina – em um verdadeiro computador de bolso.

Critérios:

Construção. Indica se o modelo traz robustez. O design também é considerado. Câmera. São observados os resultados habituais de fotos em situações do cotidiano e também em condições extremas. Conectividade. Este quesito considera a capacidade de o dispositivo se conectar às mais avançadas redes, como Wi-Fi 6, 5G, bem como presença de UWB e NFC. Recursos avançados. Os telefones precisam oferecer mais tecnologia, como recarga rápida, recarga reversa, tecnologias para melhorar jogos, bateria de longa duração e funções de produtividade. Diferenciais. Caneta stylus, visão noturna acima da média ou mesmo superzoom são considerados.

Finalistas:

O iPhone 15 Pro Max é o celular mais robusto da Apple. Lançado em setembro, o modelo tem tela OLED (Super Retina XDR) de 6,7 polegadas e chama a atenção pelo acabamento em titânio, que torna o celular mais resistente a quedas e, ao mesmo tempo, mais leve. Outro destaque do smartphone é o conjunto fotográfico triplo, incluindo a lente teleobjetiva com zoom de 5 vezes. O iPhone 15 Pro Max chega com o processador A17 Pro, o mais potente da Apple até então, prometendo um desempenho ainda melhor. O celular pode ser adquirido por a partir de R$ 10.999.

O Galaxy S23 Ultra é o celular premium da Samsung lançado em fevereiro de 2023. Ele traz generosas 6,8 polegadas na tela Quad HD+ (3088 x 1440 pixels), com tecnologia AMOLED Dinâmico 2X, e também chama a atenção pelo conjunto fotográfico triplo, que atinge resolução máxima de 200 MP e zoom óptico máximo de até 10 vezes. O desempenho também é um destaque, já que o S23 vem equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2, capaz de alcançar velocidades de até 3,36 GHz, e memória RAM de 12 GB. O modelo acompanha caneta S Pen e pode ser adquirido por a partir de R$ R$ 10.499.

Lançado em julho, o Galaxy Z Fold 5 é o dobrável da Samsung voltado para uso multitarefas. Quando aberto, ele tem tela interna de 7,6 polegadas; quando fechado, o display é de 6,2 polegadas — ambos displays com tecnologia AMOLED Dinâmico 2x. Em relação à geração anterior, o celular chegou com melhorias na dobradiça, eliminando o vão entre as duas metades do aparelho, e o poderoso processador Snapdragon 8 Gen 2, que trabalha com 12 GB de RAM. Ele ainda se destaca pelo conjunto fotográfico de cinco câmeras, com resolução máxima de 50 MP, e acompanha caneta S Pen. Pode ser adquirido por R$ 13.799.

Lançado em julho, o ROG Phone 7 Ultimate foi apresentado pela ASUS como o "smartphone gamer mais rápido do mundo". Ele se destaca pelo design ousado, que traz dois botões ultrassônicos nas bordas e uma segunda tela OLED na traseira e ficha técnica robusta, que inclui o processador premium Snapdragon 8 Gen 2 e 16 GB de RAM. Além disso, o smartphone tem tela AMOLED de 6,78 polegadas, com frequência de impressionantes 165 Hz. Para aguentar boas horas de gameplay, o smartphone vem com bateria de 6.000 mAh, sistema de refrigeração robusto e até botões L e R para facilitar o controle de games exigentes. Ele pode ser adquirido por R$ 9.899,10.

O Razr 40 Ultra é o dobrável premium da Motorola lançado em junho de 2023. O celular chama a atenção pelo design elegante, com acabamento em couro vegano, e pelas telas de alta frequência — com impressionantes 165 Hz no display interno, de 7,9 polegadas. O display externo do smartphone, por sua vez, se destaca por ser o maior do mercado, com 3,6 polegadas. A ficha técnica inclui o potente processador Snapdragon 8+ Gen 1, que trabalha com 8 GB de RAM. Há ainda um conjunto duplo de câmeras de até 13 MP, que traz recursos exclusivos para criadores de conteúdo. Está disponível por R$ 7.999,00.

Avaliadores

Bruno Lagoela – Fundador do canal Escolha Segura Joyce Macedo – Jornalista de tecnologia e apresentadora do Loop Infinito Katarina Bandeira – Jornalista de tecnologia e colaboradora do TechTudo Thayna Cruz – Editora no TecMundo Felipe Becker – Fundador do canal Be!Tech

