Tempo e qualidade do sono caem a nível mundial, diz pesquisa da Samsung

O sono da população mundial tem sido mais curto e mais interrompido, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Samsung no Congresso Mundial do Sono, nesta terça-feira (24), no Rio de Janeiro. A empresa marcou sua primeira participação no evento com a apresentação do estudo que, entre junho de 2021 e maio de 2023, analisou os hábitos de sono de 64 milhões de usuários do Samsung Galaxy Watch , relógio inteligente da marca, espalhados entre 195 países, incluindo o Brasil. Ao todo, foram 716 milhões de noites de sono monitoradas com os aparelhos, que são capazes de registrar diariamente o tempo e a qualidade do sono a partir de diversas métricas.

Buscando uma resposta para a pergunta "Temos dormido bem?", a companhia sul-coreana traçou um de seus maiores estudos sobre o tema. De acordo com os dados, fornecidos anonimamente por usuários que concordaram em participar da pesquisa, a eficiência do sono — proporção entre o tempo passado na cama e o tempo real de sono — está em queda no mundo. Entre o primeiro ano da pesquisa e o segundo, a duração total do sono diminuiu quatro minutos (variando de 7h03 para 6h59), enquanto o tempo passado acordado aumentou 1,5 minuto (indo de 48,8 min para 50,3 min).

Galaxy Wacth 6 oferece template baseado no Treinamento do Sono — Foto: Divulgação/Samsung

📝 Qual smartwatch é mais parecido com Apple Watch? Confira no Fórum do TechTudo

A maior queda na eficiência aconteceu entre as mulheres e as gerações mais velhas. Embora tenham apresentado uma taxa superior à dos homens no primeiro ano (cerca de 88,4% contra aproximadamente 87,6%), as pessoas do gênero feminino sofreram maior queda na qualidade do sono durante o estudo (0,47% contra 0,26%). Também houve diferenças em relação aos continentes. A América do Norte registrou a maior queda no índice, enquanto a América Latina (representada por Brasil, Argentina e México) apresentou o menor declínio mundial e a maior taxa absoluta, com 87,98% de eficiência.

Como é o sono dos brasileiros?

No Brasil, as pessoas costumam ir para a cama 13 minutos mais tarde do que a média global, à 0h20, e acordam oito minutos depois, às 7h22. No entanto, os brasileiros ainda dormem bem mais cedo que o país mais noturno, a Turquia, onde as pessoas se deitam apenas à 1h05. No dia a dia, dormimos por cerca de 6h58, pouco abaixo do recomendado pelas autoridades de saúde, que indicam um sono mínimo de sete horas por noite — número alcançado apenas por usuários da América do Norte e da Europa. Porém, aos finais de semana, os brasileiros costumam dormir em média 46,62 minutos a mais para se recuperar da rotina, dois minutos extras em relação ao resto do mundo.

Apesar disso, a eficiência do sono no Brasil, de 87,89%, é levemente é superior à global (87,49%), o que significa que dormimos a maior parte do tempo que passamos deitados. Vale destacar, no entanto, que a qualidade de sono dos brasileiros poderia ser ainda mais eficiente se fôssemos mais ativos. Em média, a população do Brasil passa 47 minutos por dia se exercitando, enquanto o resto do mundo chega a quase uma hora, com 56 minutos ativos.

Brasileiro se exercitam menos do que a média global, aponta relatório da Samsung feito com Galaxy Watch — Foto: Divulgação/Samsung

Treinamento do sono

Além de monitorar as noites dos usuários, o Galaxy Watch também pode ajudar os usuários a melhorar sua qualidade de sono. A partir de dados como o tempo total dormido, a quantidade de ciclos do sono por noite, o tempo do estado de vigília e o grau de recuperação física e mental, o acessório registra uma avaliação para a noite do usuário, composta por uma nota numérica e uma categoria ("bom", "satisfatório" e variações).

A partir do sétimo dia de monitoramento, o Samsung Health, aplicativo que reúne os dados de saúde registrados com o relógio, oferece um programa de Treinamento do Sono, que dá dicas diárias e personalizadas para que o usuário melhore sua qualidade de vida. De maneira lúdica, o aplicativo classifica os hábitos de sono do usuário de acordo com os de animais selvagens. Os níveis vão do Tubarão Exausto até o Leão Despreocupado.

Na pesquisa realizada pela empresa, a maioria da população foi classificada como um Pinguim Nervoso, 32%, que apresenta um sono consistente e de tempo adequado, mas com um grande período de tempo acordado, seja ele consciente ou não. A pesquisa mostra, no entanto, que os usuários conseguiram evoluir de nível com as dicas do programa de treinamento.

Gerente de produtos da Samsung Paulo Cotrim mostra a evolução da qualidade do sono dos usuários do Galaxy Watch — Foto: Carolina Torres/TechTudo

Como funciona o monitoramento do sono do Galaxy Watch?

Com base nas análises feitas em um exame de polissonografia — aquele em que o paciente dorme no consultório com fios conectados ao corpo — , os pesquisadores da Samsung desenvolveram algoritmos capazes de analisar o sono dos usuários com praticamente o mesmo grau de precisão. Assim, apesar de não serem uma ferramenta médica, os relógios inteligentes da Samsung podem ajudar os usuários a entender seus padrões de sono e possíveis alterações problemáticas.

O acessório mede o tempo de sono e dá uma nota para a noite dormida de acordo com cinco fatores. Em cada um dos parâmetros, o usuário pode comparar seu resultado com a média da população global, e saber se está dentro do esperado para sua faixa etária, gênero etc. Ainda é possível medir a porcentagem de oxigênio no sangue durante a noite, a temperatura da pele (no Galaxy Watch 5 e no 6) e fazer uma gravação do ronco do usuário com os auxílio do celular.

Galaxy Wacth 6 monitora o sono dos usuários diariamente, oferecendo um relatório completo e detalhado no Samsung Health — Foto: Carolina Torres/TechTudo

O que esperar do Galaxy Watch?

Os consumidores que pretendem investir em um Galaxy Watch para monitorar seu sono e outros parâmetros de saúde podem contar com novidades em breve. De acordo com o gerente de produtos da América Latina, Paulo Cotrim, uma função relacionada especificamente ao monitoramento da apneia do sono já está disponível da Coreia do Sul e está em fase de homologação no resto do mundo. Além disso, a Samsung também estuda conectar o relógio a outros dispositivos inteligentes, para que, por meio da conectividade do SmartThings, o sistema diminua as luzes do cômodo ou silencie as notificações do celular automaticamente quando o usuário estiver prestes a cair no sono.

🎥 Galaxy Z Fold 5: veja unboxing do dobrável da Samsung