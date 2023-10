The Sphere: como funciona a nova casa de shows imersiva em Las Vegas

Localizada no coração de Las Vegas, a The Sphere, também conhecida como MSG Sphere, é uma maravilha arquitetônica e tecnológica que promete revolucionar a experiência de entretenimento ao vivo. Com sua estrutura esférica gigantesca e tecnologias de ponta, ela está redefinindo o que significa assistir a um show ou evento. O local de apresentações musicais tem capacidade para 17,6 mil pessoas sentadas e outras 20 mil em pé. O site oficial conta que foram utilizadas fórmulas matemáticas centenárias para a construção da estrutura.

A obra-prima, visível de várias partes da cidade, já se tornou um marco icônico, atraindo tanto amantes da arquitetura quanto fãs de música de todo o mundo. A combinação de matemática antiga e engenharia futurista torna a The Sphere um local inovador.

Vista diurna da The Sphere — Foto: Reprodução/Sphere

Arquitetura e design

A The Sphere é a maior construção esférica do mundo, com aproximadamente 112 m de altura e 157 m de comprimento. Ela foi projetada com base em equações matemáticas centenárias e tecnologias de ponta. Seu exoesqueleto é composto por centenas de triângulos que se entrelaçam, criando a forma 360° do local.

Esta abordagem geométrica proporciona uma estética agradável e maximiza a resistência e a estabilidade da estrutura, tornando-a uma maravilha da engenharia moderna. A inspiração para o design veio da natureza e da matemática, resultando em uma estrutura que é tanto funcional quanto visualmente impressionante.

Tecnologia de tela e visualização

O exterior da cúpula é envolto em quadrados de LEDs programáveis, capazes de exibir 256 milhões de cores. Isto torna a The Sphere visível até mesmo do espaço. No interior, uma tela de alta resolução, semelhante a um planetário, abrange uma área comparável a quatro campos de futebol, oferecendo uma experiência visual imersiva para os espectadores. A resolução é de 16K por 16K.

Vista noturna da The Sphere — Foto: Reprodução/Sphere

Sistema de som

A acústica da The Sphere é de última geração. Em colaboração com a Holoplot, foi desenvolvido o Sphere Immersive Sound, sistema que permite ouvir os sons em diferentes idiomas, dependendo de onde o espectador está posicionado. Além disso, 168 mil alto-falantes estão escondidos atrás da tela de mídia, proporcionando um som surround realista. A forma esférica do local permite que o som seja distribuído de maneira uniforme, garantindo que cada assento tenha a mesma qualidade de áudio, independente de sua localização.

Experiências sensoriais

Além de áudio e vídeo, a The Sphere oferece experiências sensoriais. Os assentos são equipados com um sistema infrassônico que permite aos espectadores "sentir" o som. Efeitos ambientais, como aromas, mudanças de temperatura e vento, são utilizados para aprimorar ainda mais a experiência do público.

Os efeitos são projetados para envolver todos os sentidos dos espectadores, criando uma experiência verdadeiramente imersiva que vai além do que é visto e ouvido. A ideia é que os espectadores assistam a um show ou evento, e o vivenciem com todos os seus sentidos.

Anúncio do show da banda irlandesa U2 na The Sphere — Foto: Reprodução/Sphere

Shows e eventos

A inauguração da The Sphere aconteceu no dia 29 de setembro e foi marcada pela performance da banda U2, que apresentou seu show "U2:UV Achtung Baby Live". Além do U2, o local sediará a "The Sphere Experience", uma atração imersiva apresentada por um robô, e "Postcard from Earth", um filme dirigido por Darren Aronofsky, projetado especificamente para o local. As apresentações começam nesta sexta-feira (6).

Estes eventos destacam a versatilidade do espaço como um local de entretenimento, capaz de acomodar uma variedade de apresentações, desde shows de rock até exibições cinematográficas imersivas. A programação futura promete ser tão diversificada quanto inovadora, com rumores de shows de artistas de renome mundial e experiências imersivas únicas.

Futuro

Rumores sugerem que artistas como Harry Styles podem se apresentar no próximo ano, mas o futuro promete muitas surpresas e inovações. Com sua combinação única de tecnologia e design, a The Sphere está posicionada para se tornar um dos principais destinos de entretenimento de Las Vegas nos próximos anos.

