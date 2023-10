TikTok de 15 minutos? Rede social testa upload de vídeos mais longos

📝 O que é glow up no TikTok? Saiba no Fórum do TechTudo

A novidade funciona como uma tentativa de acirrar a concorrência com outra rede social de vídeos: o YouTube. Enquanto a rede social do Google se aproxima mais do TikTok com os vídeos curtos do Shorts, a rede da Bytedance procura se aproximar mais do modelo do concorrente lançando ainda o formato de visualização horizontal para alguns de seus espectadores.