TikTok Music e ChatGPT? App lança assistente para descobrir canções; confira

TikTok Music, o streaming da rede social, lança novas funções; confira — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Conforme a empresa, o Tonik funciona como uma ferramenta pessoal para a descoberta de música que foi desenvolvido pelo ChatGPT. O recurso tia dúvidas dos usuários do TikTok Music sobre o universos da música. É possível fazer uma pergunta sobre um artista, faixa ou playlist ou até perguntar sobre shows e ingressos. Importante ressaltar que a ferramenta está disponível apenas para usuários maiores de 18 anos.

Tonik é o assistente de IA que responde perguntas no TikTok Music — Foto: Reprodução/TechTudo

Para iniciar um chat, basta clicar no ícone do assistente que fica no canto direto da tela. A mensagem automática pode aparecer em inglês, mas o assistente interage em português sem problemas. Basta escrever uma dúvida e aguardar alguns segundos pela resposta.

Já o FYP Tuning é um novo formato para agrupar estilos musicais na plataforma. Basta o usuário deslizar a tela para a direita e verá opções prontas de playlists com músicas gospel, sertanejo, funk, samba e etc. É apenas uma forma mais simples de colocar uma música para tocar, sem precisar passar muito tempo escolhendo um determinada lista de reprodução.

O TikTok Music é o serviço de streaming do TikTok e foi lançado no Brasil em julho deste ano. Por enquanto, o app só está disponível em outros quatro países: Indonésia, México, Singapura e Austrália. Novos usuários do TikTok Music podem aproveitar um mês de teste gratuito do novo serviço de streaming. A sincronização com a rede social de vídeos é um dos principais diferenciais em comparação com concorrentes como o Spotify ou Deezer.

