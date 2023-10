Toda Luz Que Não Podemos Ver, nova série da Netflix, ganha trailer

O enredo se passa durante a ocupação da Alemanha nazista na França em plena Segunda Guerra Mundial. Loberti interpreta Marie-Laure LeBlanc, uma adolescente francesa cega e filha do chaveiro Daniel (Ruffalo). Enquanto os dois tentam se refugiar na casa de um irmão de Daniel, Marie-Laure conhece por meio das ondas do rádio um jovem alemão que é forçado a lutar na guerra.

O elenco ainda conta com Hugh Laurie (House), Louis Hofmann (Dark), Lars Eidinger (Acima das Nuvens), Hélène Cardona (Chocolate), Tomm Voss (Viúva Negra), Rhashan Stone (Black Mirror), Andrea Deck (Os Miseráveis), Jeremy Wheeler (The Crown), James Dryden (Jogador Nº 1), e mais. Toda Luz tem como showrunners Shawn Levy ( Stranger Things ) e Steven Knight (Peaky Blinders).

A minissérie será dividida em quatro episódios e tem tudo para ser fiel ao livro lançado por Anthony Doerr, publicado no Brasil pela editora Intrínseca. De acordo com Shawn Levy em mensagem para a Netflix, "meu objetivo é fazer justiça a esse romance extraordinário que me tocou profundamente." Vale lembrar que os protagonistas Aria Mia Loberti e Louis Hofmann estiveram Netflix TUDUM 2023, realizado no Brasil, para divulgarem a série.